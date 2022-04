Varias entidades sin fines de lucro y agencias gubernamentales se unieron esta tarde a la organización Coalición de San Juan, para ofrecer una amplia gama de servicios y asistencias a personas más necesitadas y sin hogar, en la celebración de la “Noche sin techo”, en la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras.

Entre los servicios que están ofreciendo se incluyen: servicios médicos; vacunación contra influenza y COVID-19; pruebas de COVID-19 y VIH; agua y alimentos; duchas; corte de cabello; entrega de ropa, calzado y artículos de higiene; tramitación de asistencias de PAN (Programa de Asistencia Nutricional), reforma de salud, admisiones a hogares y tarjeta electoral; servicios de conserjería; entretenimiento, música y cine.

En resumen, servicios que, como puede dar fe, José Luis Castellón, pueden sacar a las personas de los momentos y situaciones más difíciles, y ayudarles a rencontrar la ruta a una vida digna, con las necesidades básicas cubiertas.

“Yo estuve deambulando en un momento dado de mi vida. Nunca pensé que iba a llegar ahí. Pero nadie estamos exentos. Por X o Y razón, pues llegué ahí. Toqué fondo, me di cuenta, lo reconocí, y me lancé a buscar ayuda. Porque ayuda hay. En este país, gracias a Dios, tenemos diferentes tipos de ayuda”, relató Castellón. “Fui donde ellos, toqué puertas, día tras día, me acuerdo, todos los días. Y me quisieron ayudar, me ayudaron. Una organización, Casa Nuestra Gente, que me dieron albergue, comida, ropa. Ahí me moví y seguí tocando puertas, porque quería superarme como persona”

Personas sin techo reciben servicios médicos; vacunación contra influenza y COVID-19; pruebas de COVID-19 y VIH; agua y alimentos; duchas; corte de cabello; entrega de ropa, calzado y artículos de higiene, así como un rato de entretenimiento con música y cine. ( Osman Pérez Méndez )

El hombre, que hoy día cuenta con vivienda y trabajo, contó que se fue a los Estados Unidos luego de perder a sus padres y quedar damnificado por el huracán María. Allá, sufrió unos percances de salud que lo llevaron a hospitalizaciones y su situación llegó a ser tal que pensó que iba a morir. De hecho, regresó a Puerto Rico pensando en que, si ese iba a ser el caso, pues al menos moriría en su tierra.

Sin embargo, en esa organización ubicada en Río Piedras recibió el apoyo para levantarse.

“Me daban ropa, desayuno, me podía bañar. Me hicieron sentirme como una persona con valor. Yo andaba antes por ahí sin bañarme, to’ apestoso, barbú. Gracias a ellos me sentí como un ser humano normal”, recordó.

Castellón siguió tocando puertas, fue a diferentes agencias, y eventualmente le dieron “un voucher para un apartamentico, un estudio”.

“Me metí ahí, me mudé. Me acuerdo que la primera vez me quedé como dos horas bañándome, agua caliente, agua fría, agua caliente... me acosté mirando al techo, podía descansar”, recordó, dejando escapar una sonrisa.

Castellón siguió tocando puertas. En ese camino recibió la ayuda de “un amigo mío que se llama Pablo, que ayuda a la comunidad, Dios lo bendiga dondequiera que esté”, y consiguió vivienda en un residencial.

El hombre resaltó de valor de eventos como la Noche sin Techo y la labor de las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a personas más necesitadas, y afirmó que gracias a todos esos esfuerzos la gente puede superar momentos difíciles.

“Yo salí de la calle. Si yo lo pude hacer, ellos también lo pueden hacer. Entiendo que sí. Existen los recursos, existe la ayuda. Es cuestión de uno proponérselo y querer echar pa’ alante. Ellos te ayudan. A mí me ayudaron. Yo probé, por mí mismo, que sí, que se puede. Ellos quieren ayudar y uno tiene que poner su parte, como todo”, insistió, agregando que en todo ese proceso fue también importante mantener “mucha fe. Porque no se puede perder la fe y ni la esperanza”.

Desde entonces, Castellón no se ha detenido en ese resurgir, y espera mudarse en estos días a un apartamento, para el que le aprobaron asistencia de Plan 8, “y tengo planes de estudiar”.

Precisamente, historias como esa son las que sirven de inspiración para personas como Yesenia L. de Arce Santiago y Dineyshka D. Abreu Santana, respectivamente coordinadora del programa de apoyo continuo y asistente administrativa de la Coalición de San Juan.

“Acá estamos ahora en la actividad de Noche sin Techo, una actividad que se hace una vez al año para las personas sin hogar, ya que nuestro norte es ayudar a las personas sin hogar, mujeres maltratadas, envejecientes, y bregar con los males de la sociedad, ayudar a las poblaciones más vulnerables en sus necesidades”, comentó Abreu Santana.

Destacó que Coalición de San Juan tiene una diversidad de proyectos que incluyen, entre otros, “el proyecto de tutorías virtuales, totalmente gratis, para estudiantes de primero a décimo grado; el proyecto de apoyo continuo, en el que tenemos apoyo de pago de renta y fianzas para la renta y utilidades (agua y luz), así como pago de atrasos y reconexión de servicio de agua y luz.

En cuanto a la actividad de Noche sin Techo, De Arce Santiago explicó que se trata de una iniciativa en la que buscan “proveerles servicios y darles un día diferente” a persona sin hogar, con “una variedad de servicios, todos en un mismo lugar”.

Comentó que, además de los servicios, hay “un sinnúmero de atracciones”, entre las que están el grupo de circo y el grupo de plena de la Escuela de Bellas de Bayamón, cine patio con la película “Jumanji” y la participación de la reconocida yudoca Melissa Mojica.

La coordinadora comentó que el trabajo de asistencia a las personas sin hogar continúa enfrentando “grandes retos” como la dificultad para poder encontrarles alojamiento en albergues de rehabilitación para personas usuarias de sustancias controladas. Esa situación es todavía más complicada para las mujeres, por los pocos espacios disponibles para féminas en los albergues.

Por último, De Arce Santiago aprovechó para hacer un llamado al público a que se unan o respalden estos esfuerzos de respaldo a las personas más vulnerables, para poder garantizar los servicios.

“Hace falta socios, personas que se unan, que aporten, para uno poder tener unos fondos fijos. Porque esto, pues lo hicimos con propuestas, que son fondos que van y vienen. Hace falta donantes consistentes, para uno poder tener unos fondos y aunque no haya X propuesta uno pueda estar dando estos servicios. Eso es uno de los retos, al ser (una organización) sin fines de lucro, es un reto”, comentó, recordando que esas personas que asisten “están en la calle, a merced de que lleguemos estas organizaciones a ayudarles”.

Entre las organizaciones y agencias que dijeron presente en la Noche sin Techo, además de Coalición de San Juan, estan: Perla de Gran Precio; Guara Bi, Inc.; Hogar Amparo; Hogar Dios es Nuestro Refugio; Iglesia Misiones en Casa; La Fondita de Jesús; Centro de Bendición; Estancia Corazón; De Vuelta a la Vida; PR Concra; Hogar Crea; Intercambios P.R.; NUC University; CDT Hoare; Assmca; Departamento de Salud, así como la Policía.