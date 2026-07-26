LUMA Energy informó que este domingo, realizará trabajos programados relacionados con la instalación de aparatos automatizados, como parte de sus labores para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema.

Las labores podrían provocar interrupciones temporeras del servicio eléctrico en varias comunidades de San Juan, Vega Alta y Dorado, por lo que la empresa exhortó a los clientes afectados a tomar las medidas necesarias.

En San Juan, los trabajos impactarán sectores del barrio Cupey Bajo, incluyendo la carretera 176, Camino El Mudo, Camino Pepe Morales, el barrio Cupey Alto, Camino Las Lomas del Viento y Camino Ángel Viera.

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En Vega Alta, las zonas que podrían verse afectadas incluyen el sector Marzán, comunidad Pámpanos, las escuelas Adelaida Vega y Elemental Antonio Paoli, parcelas Carmen, sector Boquerón, sector Capilla, sector Casco Urbano, sector Chinea, sector El Nueve, sector Guardiola, sector Invansión, sector La Colectora, sector La Marina, sector Morán, sector Pámpano, sector Villa Monte, así como las urbanizaciones:

Extensión La Inmaculada

Extensión Santa Rita

La Inmaculada

Santa Rita

Mientras, en Dorado, los trabajos podrían afectar una mayor cantidad de comunidades y comercios, entre ellas:

Campo Los Montes

Complejo Los Montes

Condominio Altos de Miraflores

Urbanización Golden Hills

Urbanización Miraflores

Urbanización Monte Bello

Urbanización Monte Mar

Urbanización Monte Mayor

Urbanización Monte Real

Urbanización Monte Sol

Urbanización Monte Verde

Urbanización Palmar Dorado Sur

Urbanización Palmar Dorado Norte

Urbanización Valle Dorado

Barrio Corea

Comunidad CVS Pharmacy 4588

Comercio Plaza Caribe Mall

Comercio Gasolinera Shell

Comunidad Manantial

Condominio Veredas de la Espinosa

Parcelas Carmen

Residencial Las Violetas

Sector Casco Urbano

Sector Pitirre

Urbanización Altos de Cuba

Urbanización La Inmaculada 3

Urbanización Las Colinas

Urbanización Santa Rita

LUMA recordó que los trabajos programados pueden estar sujetos a cambios debido a condiciones del tiempo, situaciones operacionales u otros factores que puedan surgir durante la jornada.

La empresa recomendó a los clientes mantenerse atentos a sus canales oficiales para actualizaciones sobre el servicio eléctrico.