Zonas de varios pueblos tendrían interrupciones de luz este domingo por trabajos de LUMA
La empresa aseguró que forman parte de sus labores para fortalecer la infraestructura eléctrica.
PUBLICIDAD
LUMA Energy informó que este domingo, realizará trabajos programados relacionados con la instalación de aparatos automatizados, como parte de sus labores para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema.
Las labores podrían provocar interrupciones temporeras del servicio eléctrico en varias comunidades de San Juan, Vega Alta y Dorado, por lo que la empresa exhortó a los clientes afectados a tomar las medidas necesarias.
En San Juan, los trabajos impactarán sectores del barrio Cupey Bajo, incluyendo la carretera 176, Camino El Mudo, Camino Pepe Morales, el barrio Cupey Alto, Camino Las Lomas del Viento y Camino Ángel Viera.
En Vega Alta, las zonas que podrían verse afectadas incluyen el sector Marzán, comunidad Pámpanos, las escuelas Adelaida Vega y Elemental Antonio Paoli, parcelas Carmen, sector Boquerón, sector Capilla, sector Casco Urbano, sector Chinea, sector El Nueve, sector Guardiola, sector Invansión, sector La Colectora, sector La Marina, sector Morán, sector Pámpano, sector Villa Monte, así como las urbanizaciones:
- Extensión La Inmaculada
- Extensión Santa Rita
- La Inmaculada
- Santa Rita
Mientras, en Dorado, los trabajos podrían afectar una mayor cantidad de comunidades y comercios, entre ellas:
- Campo Los Montes
- Complejo Los Montes
- Condominio Altos de Miraflores
- Urbanización Golden Hills
- Urbanización Miraflores
- Urbanización Monte Bello
- Urbanización Monte Mar
- Urbanización Monte Mayor
- Urbanización Monte Real
- Urbanización Monte Sol
- Urbanización Monte Verde
- Urbanización Palmar Dorado Sur
- Urbanización Palmar Dorado Norte
- Urbanización Valle Dorado
- Barrio Corea
- Comunidad CVS Pharmacy 4588
- Comercio Plaza Caribe Mall
- Comercio Gasolinera Shell
- Comunidad Manantial
- Condominio Veredas de la Espinosa
- Parcelas Carmen
- Residencial Las Violetas
- Sector Casco Urbano
- Sector Pitirre
- Urbanización Altos de Cuba
- Urbanización La Inmaculada 3
- Urbanización Las Colinas
- Urbanización Santa Rita
LUMA recordó que los trabajos programados pueden estar sujetos a cambios debido a condiciones del tiempo, situaciones operacionales u otros factores que puedan surgir durante la jornada.
La empresa recomendó a los clientes mantenerse atentos a sus canales oficiales para actualizaciones sobre el servicio eléctrico.