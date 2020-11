La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) se unió a diversas voces que piden medidas urgentes de parte del gobierno, por el alza continua en contagios de cara a la temporada navideña y porque se percibe una fatiga general de la población ante la pandemia y exhortan a que se decrete un cierre de actividades.

“No podemos esperar al colapso de los hospitales ni del personal. Los contagios no paran y siguen subiendo las hospitalizaciones, la gente en intensivo y las muertes. Puerto Rico está enfrentando una escalada. Estamos entrando al período más crítico de la pandemia y no vemos una respuesta del gobierno”, declaró la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell M. Santana Andino.

Afirmó que el hecho de que los Centros de Enfermedades Contagiosas (CDC) hayan levantado bandera roja sobre viajes a Puerto Rico es indicativo de que las autoridades están perdiendo el control de la pandemia.

Dijo que la Heend tiene entre su matrícula a personal de la salud en las instalaciones médicas que opera la Universidad de Puerto Rico, que recomiendan el cierre de actividades.

“Con el cierre, el gobierno debe determinar de una vez y por todas, dónde ocurren los contagios mediante más pruebas y rastreo efectivo. Se le echa toda la culpa a la población, sin embargo gran parte de ese sentimiento es lo que se nos ha inculcado al adoctrinarnos que el individualismo va en ocasiones por encima de la solidaridad y el colectivo. Se habla del contagio comunitario, sin embargo, no se habla del contagio en los centros de trabajo, las actividades políticas y los turistas que desde octubre llegan masivamente visitan a nuestra isla sin seguir los debidos protocolos y con un sentido de menosprecio ante la seriedad de la pandemia”, resaltó la presidenta de la Heend.

Mencionó que en un país donde hay escasez irrefutable de médicos, enfermeras y otro personal especializado, no se puede dar el lujo del descontrol que se observa con la pandemia.

“La gobernadora debe escuchar la voz de los expertos médicos. Es momento de actuar a favor de la salud de la gente”, declaró Santana Andino.