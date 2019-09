Apple presentará nuevos modelos de iPhone Por The Associated Press 09/10/2019 |10:21 a.m.

Ahora Apple se dispone a presentar un servicio de video similar a Netflix incluirá una serie de producciones originales protagonizadas por estrellas como Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Jason Momoa. (AP)

Los nuevos teléfonos probablemente serán similares a los iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max del año pasado, con precios que oscilarán en Estados Unidos entre 750 y 1,100 dólares.

Apple prevé develar el martes tres nuevos modelos de iPhone tan similares a los del año pasado que el interés de la gente podría centrarse en los detalles acerca del servicio de video que la empresa iniciará próximamente. La empresa hará la revelación en las próximas horas en un evento anual. Pero la anticipación que rodea sus productos más populares ha disminuido, tanto como las ventas, por falta de nuevos agregados atractivos. Las entregas de iPhone han caído 25% en lo que va del año, de acuerdo con la firma de investigaciones IDC, lo que genera una presión mayor sobre Apple para generar ingresos de servicios tales como streaming musical, reparaciones, aplicaciones y comisiones por publicidad por hacer de Google su motor de búsqueda por default. Los ingresos por servicios aumentaron 14% a casi 23.000 millones de dólares en el primer semestre. Ahora Apple se dispone a presentar un servicio de video similar a Netflix incluirá una serie de producciones originales protagonizadas por estrellas como Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Jason Momoa. La empresa reveló un anticipo en marzo, pero no ha dado a conocer la fecha de lanzamiento ni el precio. Se espera que dé a conocer esos detalles en el evento, junto con más información sobre un servicio de videojuegos llamado Arcade. Los nuevos teléfonos probablemente serán similares a los iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max del año pasado, con precios que oscilarán en Estados Unidos entre 750 y 1,100 dólares sin contar agregados como mayor espacio de almacenamiento. Y probablemente conservarán el mismo diseño, con marco reducido y ausencia de botón de encendido, como el iPhone X lanzado en 2017.