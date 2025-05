Tras registrarse el brutal asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez este 13 de mayo en la ciudad de Zapopan (México), mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, su amiga Vivian de la Torre ha comenzado a ser señalada por el crimen.

Debido a las acusaciones que ha recibido Vivian de la Torre, por medio de redes sociales, la mujer decidió referirse al respecto, escribiendo un mensaje en la caja de comentarios de uno de sus videos.

“Por el respeto a la memoria de mi Vale, bella, les pido respeto al delicado tema. Tanto yo, como la otra niña (empleada de Valeria), jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento”, se puede leer en la primera parte del escrito.

Vivian continuó explicando que a la víctima “siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a la estética”. Por lo tanto, era normal para las chicas recibir sus regalos".

En cuanto a la relación entre Valeria y Vivian, la cual también ha sido criticada en redes sociales, debido a los regalos que le envió mientras que la víctima realizaba la transmisión, añadió que “siempre le enviaba detalles cuando estaba y no estaba en live. Les pido que dejen de hablar con base al morbo y a querer estar comparando gente”.

Con el fin de dejar claro a sus seguidores y a los de Valeria sobre su presunta responsabilidad en el asesinato del que ha sido señalada por los internautas, escribió en el mensaje que su amiga era como una “hermana y jamás haría nada para lastimarla”.

Vivian de la Torre también tomó la decisión de referirse a la empleada que, en el momento del crimen, se encontraba con Valeria y fue la personas que terminó la transmisión tras haberse realizado el asesinato.

“Ella terminó el live para no mostrarla en un momento tan crudo como el que fue el día de hoy. Hay que tener un poco más de empatía ante la lamentable situación que, de por sí, ya es bastante difícil sobrellevar”, escribió de la Torre al final del comentario.

Tras varias horas de haber escrito el mensaje, Vivian de la Torre tomó la decisión de desactivar los comentarios en las publicaciones realizadas en sus redes sociales; sin embargo, diferentes creadores de contenido lograron capturar lo que dijo la mujer y así repostearlo.

TikTok de Valeria, que desde hacía varias horas estaba activa, ahora está bloqueada.

No obstante, debido al revuelo que ha tenido este caso a nivel mundial, ha habido internautas que se han encargado de recolectar la mayoría de videos que se encontraban en la cuenta de Valeria, en la cual tenía más de 124.000 seguidores.

Vivian de la Torre despidió a su amiga con un emotivo mensaje

Vivian de la Torre, por medio de su red social de Instagram, publicó una historia en la que compartió una fotografía de su amiga con un emotivo mensaje.

“Me quedo con todo lo bonito y todos los detalles que te di y que alegraban siempre tus días. Te amaré hasta mi último día y siempre me harás falta. Hoy no solo me quitaron a mi mejor amiga sino a una hermana y mi apoyo más grande. “Descasa, mi vale bonita”, se puede leer en el post.

Fiscalía investiga el crimen como un feminicidio

Durante este miércoles, 14 de mayo, la Fiscalía del Estado informó que se encuentra realizando los trabajos de investigación conforme “al protocolo de feminicidio”, con el objetivo de esclarecer la muerte de la joven de 23 años, Valeria Márquez.

Las autoridades indicaron que el hecho se registró sobre las 6:30 del 13 de mayo en el interior de la estética de la víctima, la cual se encuentra ubicada sobre la Avenida Servidor Público, en la Colonia Real del Carmen.

En el informe de la Fiscalía se detalló que los peritos de Instituto Jalisciense de Ciencias Foreste llevan a cabo el procesamiento de las pesquisas en la escena del crimen; respecto al cuerpo de Valeria, añadieron que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.