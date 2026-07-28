Las autoridades de Perú investigan la muerte de la modelo y creadora de contenido para adultos Raiza Joselin Martínez Copa, conocida en redes sociales como “La Chocolatita”, quien fue encontrada sin vida en una vivienda del distrito limeño de La Molina. La joven tenía 34 años y el caso es tratado como un presunto homicidio.

De acuerdo con la información publicada por People en Español, la modelo fue localizada dentro del apartamento de un hombre con quien presuntamente había compartido la noche anterior. Las primeras investigaciones apuntan a que ambos consumieron bebidas alcohólicas antes de que ocurrieran los hechos.

Según reportes de medios peruanos citados por la revista, el cuerpo de Martínez presentaba signos de violencia y fue encontrado con cinta adhesiva sobre la boca. En el lugar también había varias latas de cerveza vacías, evidencia que ahora forma parte de la investigación.

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Las autoridades detuvieron al hombre que se encontraba en la vivienda al momento del hallazgo y lo identifican como el principal sospechoso mientras continúan las diligencias. De acuerdo con la policía, cuando los agentes llegaron al apartamento, el individuo permanecía en el inmueble y fue arrestado para ser interrogado.

La investigación comenzó luego de que una mujer, propietaria del inmueble y madre del detenido, alertara a las autoridades tras descubrir el cuerpo de una mujer desconocida dentro del apartamento de su hijo, según la información recopilada por People en Español y medios locales.

Raiza Martínez había ganado popularidad en plataformas como OnlyFans y TikTok, donde compartía contenido con miles de seguidores bajo el apodo de “La Chocolatita”. En los últimos meses también había acaparado titulares en Perú por su presunta relación con el futbolista Pedro Aquino, una situación que aumentó su exposición mediática.

Hasta el momento, las autoridades peruanas no han informado oficialmente la causa de la muerte, mientras continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes