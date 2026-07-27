Las autoridades de Colombia investigan el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo caso ha causado conmoción luego de que su cuerpo fuera encontrado sin el bebé que esperaba.

La víctima había sido reportada como desaparecida el 16 de julio en Cali. Cuatro días después, su cadáver fue localizado en un sector cercano al río Meléndez, en el corregimiento La Buitrera, con múltiples heridas de arma blanca, según informaron medios colombianos como RCN Noticias y El Colombiano.

La investigación dio un giro cuando Medicina Legal confirmó a la familia que el bebé ya no se encontraba en el vientre de la joven. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué ocurrió con la menor ni han confirmado si nació con vida, por lo que su paradero es una de las principales líneas de investigación.

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Las cámaras de seguridad registraron a María Camila por última vez cuando abordó una motocicleta junto a una mujer que, según la investigación, era conocida por ella. Esa persona fue posteriormente entregada a la Policía por sus propios familiares, luego de ser identificada en las imágenes, y ya enfrenta cargos relacionados con el caso.

Las autoridades creen que otras personas también pudieron participar en el crimen. Por ello, la Policía de Cali incrementó la recompensa a 200 millones de pesos colombianos (unos $63,000 dólares) para quien suministre información que permita identificar y capturar a todos los responsables.

Desde la @AlcaldiaDeCali hemos aumentado a $200 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí.



Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en… — Alejandro Eder (@alejoeder) July 24, 2026

Mientras la investigación avanza, la familia de María Camila mantiene la esperanza de encontrar con vida a la bebé. Su madre ha pedido públicamente que cualquier persona con información colabore con las autoridades y, si alguien tiene a la recién nacida, la entregue sana y salva.

La Fiscalía y la Policía colombianas continúan recopilando pruebas para esclarecer el móvil del crimen y determinar qué ocurrió con la bebé, un caso que ha generado indignación y preocupación en todo el país.