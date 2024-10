Cuando se trata de grandes eventos, que la invitación no llegue a tiempo es un signo que no se debe desestimar. Aun cuando se trate de mejores amigos o familia ante la realización de una boda se suele recibir la invitación con un tiempo prudencial para que los invitados puedan asegurar su presencia y los organizadores tengan la certeza de que no pagan lugares de más.

Si la invitación no llega es signo de que algo pasa, y aunque la respuesta puede ser desagradable, siempre es conveniente indagar para no vivir un momento más incómodo aún. Una usuaria de Reddit publicó un hilo sobre este consejo de sentido común, pero que no hay que olvidar, recordando el mal momento que vivió hace 15 años con el casamiento de quienes eran, o al menos ella así lo creía, sus mejores amigos.

Bajo el título de “Cancelamos nuestras vacaciones para asistir a una boda”, la usuaria contó que hace unos 15 años, había planificado unas vacaciones con su marido en Europa que nunca pudieron concretar, ya que sus mejores amigos les informaron que en la fecha reservada para el viaje, justamente, se pensaban casar.

Según la usuaria, no solo le informaron de la boda, sino que le sugirieron que el viaje se podía reprogramar y que esperaban contar con su presencia ese día tan especial y único para ellos. Lo cierto es que luego de esa conversación, que ameritó la cancelación del trip por Europa, la invitación al evento extrañamente no llegaba.

Según se detalla en el hilo, con la certeza de que su lugar estaba contemplado y confirmado, decidió solicitar de manera oral los detalles del especial evento y recibió un segundo signo de alarma, que en el momento no logró analizar. “Empezamos a pedir detalles como dónde era exactamente la boda, a qué hora empezaba, y se mostraron evasivos, pero pensamos que quizá todavía tenían que arreglar algunas cosas, así que nos ofrecimos a ayudar. No es necesario, fue la respuesta”, detalló.

En este caso entendió que los nervios frente a acontecimientos tan importantes suelen bloquear a las personas, pero que todo estaría bien, ¿quién sería capaz de hacer cancelar un viaje a Europa sin tener la certeza de ofrecer otro plan especial?

Ya cuando faltaba un mes para el gran acontecimiento, en un encuentro casual para cenar, la terrible noticia llegó. En medio de un juego de mesa, como al pasar, la novia les detalló que habían decidido casarse en un barco y solo había lugar para la familia. Igualmente, para que el golpe no fuera muy duro, les aseguró: “son bienvenidos por la noche a la fiesta”.

“¡Cancelamos todo para ellos y ni siquiera podíamos ver su boda!”, recordó la usuaria de Reddit aun con rencor, y como en todo mal comienzo, el final no fue mejor. Según relató tampoco había fiesta, la bienvenida por la noche, era a un bar, donde cada uno debía pagarse lo que consumía, los precios eran elevados y “no había música”. ¿Algo podría ser peor?, sí: “no había vacaciones en Europa”, sentenció.

Los comentarios de usuarios indignados e incrédulos no tardaron en llegar, con mensajes como: “Quiero eliminarlos de mi lista de amigos de forma preventiva” y “Probablemente nunca los conozca, pero me gustaría que supieran que no quiero ser su amigo”.

Además, otro usuario planteó: “¿Quién miente sobre la fecha de la boda y hace que la gente cancele planes solo para no invitarlos? Hubiera cambiado de planes en el momento en que me diera cuenta de cuánto me faltaron el respeto”.