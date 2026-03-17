La pizza es uno de los platos favoritos de muchos. Su popularidad, al igual que la pasta, la convirtieron en protagonista semanal en el menú de muchos.

Algunas familias suelen dejar sobras para el día siguiente y recalentarlas puede volverse una odisea, ya que tanto el microondas como el horno le quitan la crocantez y estropean su textura original. Para ello, expertos pizzeros sugirieron un truco culinario que no la daña.

De acuerdo al sitio gastronómico Delish, volver a calentar la pizza en el horno puede dejar un resultado uniforme y quema la base. Incluso evapora el agua concentrada en la harina y la seca más aún. Por otro lado, el microondas activa las moléculas de H2O y borra la crocantez de la masa, por lo que lo convierte en un plato húmedo y gomoso.

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La fórmula definitiva para recalentar la pizza es el uso de una sartén. Además de que representa un ahorro en el consumo de gas o electricidad, también evita que se ensucien demasiados utensilios. A continuación, conocé el procedimiento para ponerlo en práctica.

Paso a paso para recalentar la pizza de manera exitosa

Precalentar una sartén a fuego medio en la hornilla.

Volcar un chorrito de agua.

Colocar las porciones de pizza y cubrir con una tapa.

Esperar a que el vapor del agua se forme y cubra todo el espacio interno.

Cuando el queso esté derretido, apagar el fuego y dejar reposar la pizza unos minutos.

¿Por qué la sartén es mejor para recalentar la pizza?

Según se explica en Taste.com, la comida se calienta mediante el vapor, lo que permite que sea de forma pareja y mantiene la base y corteza crocantes y el queso perfectamente con un aspecto recién fundido, sin quemarse.