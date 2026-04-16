El influencer digital conocido como Clavicular volvió a colocarse en el centro de la controversia esta semana tras ser hospitalizado de emergencia en Miami por una presunta sobredosis, según reportes difundidos en redes sociales y medios estadounidenses.

El joven creador de contenido, de 20 años y cuyo nombre real es Braden Eric Peters, fue descrito posteriormente como en condición estable.

Peters alcanzó notoriedad en internet como una de las figuras más visibles del movimiento conocido como looksmaxxing, una corriente que promueve la optimización extrema de la apariencia física masculina como vía para obtener aceptación social y éxito romántico. Dentro de esa comunidad, su alias hace referencia a la clavícula, rasgo considerado estéticamente relevante por sus seguidores.

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Su ascenso comenzó en plataformas como TikTok e Instagram, donde publicó videos comparativos en los que evaluaba la apariencia de otros hombres, una práctica ampliamente criticada por su tono humillante. Más recientemente, ha trasladado gran parte de su actividad a transmisiones en vivo en la plataforma Kick, donde suele reunir miles de espectadores simultáneamente.

Con el crecimiento de su popularidad, Peters también ha sido vinculado a figuras asociadas a la llamada “manósfera”, un ecosistema digital que agrupa comunidades centradas en discursos sobre supuestos agravios hacia los hombres. Entre las personas con las que ha sido visto recientemente figuran el comentarista político Nick Fuentes y el influencer Andrew Tate, este último investigado en distintos procesos judiciales por denuncias de agresión sexual.

De acuerdo con The New York Times, Peters apareció en videos compartidos en línea junto a ambos creadores durante una salida nocturna en Miami, donde se les observó coreando la canción “Heil Hitler” del rapero Ye. Posteriormente, el influencer evitó profundizar sobre estos vínculos durante una entrevista con el programa televisivo 60 Minutes Australia, que abandonó abruptamente cuando fue cuestionado sobre el tema.

En entrevistas previas, Peters ha explicado que comenzó a modificar su apariencia desde los 14 años. Según relató al Times, ha recurrido a diversas intervenciones y sustancias, incluyendo terapia de reemplazo de testosterona, con el objetivo de “ascender” dentro de los estándares estéticos promovidos por esa comunidad digital.

Originario de Hoboken, el joven ha señalado en distintas ocasiones que durante su etapa escolar experimentó dificultades sociales y baja autoestima. También ha declarado que suele describirse a sí mismo como “autista”, aunque no ha informado públicamente sobre un diagnóstico clínico.

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La más reciente emergencia ocurrió el 14 de abril, cuando su transmisión en vivo en Kick se interrumpió repentinamente. Poco después comenzó a circular un video en redes en el que se le observa siendo asistido por su equipo de seguridad antes de ser trasladado en ambulancia. Durante la emisión previa al incidente, se escuchó a un acompañante preguntarle si deseaba tomar Adderall, un estimulante utilizado clínicamente para tratar el TDAH.

Tras recibir atención médica, Peters publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que el uso de sustancias respondía a su intento de desenvolverse con mayor normalidad en espacios públicos, aunque reconoció que no se trataba de una solución real.

El episodio ocurre apenas semanas después de que fuera detenido en el condado de Osceola County por un cargo de agresión, del cual salió bajo fianza de mil dólares. Además, enfrenta una investigación separada por parte de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission tras la difusión de un video en el que aparece disparando contra un caimán desde una embarcación, un acto potencialmente ilegal bajo la normativa estatal.

Las autoridades indicaron que continúan evaluando el caso y que ofrecerán más información cuando el proceso investigativo avance. Entretanto, el influencer permanece activo en redes sociales, donde su figura sigue generando tanto apoyo como críticas dentro y fuera de su comunidad digital.