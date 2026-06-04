Muchas personas que llegan al final de sus vidas coinciden en algo: existen decisiones y oportunidades que desearían haber manejado de otra manera. Médicos, enfermeras y especialistas en cuidados paliativos han identificado varios arrepentimientos recurrentes entre pacientes terminales, experiencias que hoy sirven como lecciones sobre lo que realmente importa.

Uno de los arrepentimientos más comunes es no haber vivido de acuerdo con sus propios deseos, sino siguiendo las expectativas de otros. Según la escritora y extrabajadora de cuidados paliativos Bronnie Ware, muchas personas lamentan no haber tenido el valor de perseguir sus sueños y haber priorizado lo que familiares, amigos o la sociedad esperaban de ellas.

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Otro sentimiento frecuente es haber trabajado demasiado y descuidado el tiempo con seres queridos. Especialistas aseguran que, al acercarse el final de la vida, muchas personas valoran más las relaciones personales que los logros profesionales o el dinero acumulado.

También aparecen arrepentimientos relacionados con no expresar emociones y sentimientos. Pacientes en etapa terminal suelen lamentar no haber dicho “te quiero”, no haber pedido perdón o no haber resuelto conflictos familiares y amistades importantes.

Mantener amistades y relaciones cercanas es otro aspecto que muchas personas sienten haber descuidado. Con el paso de los años, el trabajo, las responsabilidades y la rutina provocan que algunos vínculos se enfríen, algo que muchos reconocen demasiado tarde.

La felicidad también figura entre los grandes arrepentimientos. De acuerdo con Bronnie Ware y otros expertos en cuidados paliativos, muchas personas descubren al final de sus vidas que pudieron haberse permitido disfrutar más y preocuparse menos por las opiniones ajenas o las presiones externas.

Algunos pacientes lamentan igualmente no haber tomado más riesgos. Historias de personas que nunca cambiaron de carrera, no viajaron o evitaron oportunidades importantes por miedo al fracaso aparecen constantemente en estudios y testimonios sobre el final de la vida.

Otro de los arrepentimientos frecuentes es no haber cuidado mejor su salud física y mental. Varias personas expresan que desearían haber prestado más atención al descanso, la alimentación y el bienestar emocional antes de enfrentar enfermedades graves.

Expertos en salud y bienestar aseguran que reflexionar sobre estos arrepentimientos no busca generar miedo, sino ayudar a las personas a tomar decisiones más conscientes mientras todavía tienen tiempo de hacerlo.