Comenzar en un nuevo empleo es una experiencia que mezcla emoción y expectativa, pero para Nico de Blas, un joven español, su inicio laboral se convirtió en una insólita anécdota que pocos podrían imaginar. Este actor y técnico de laboratorio compartió en un vídeo de TikTok cómo perdió su empleo en menos de una hora.

Todo comenzó cuando recibió una llamada con una oferta de contrato por sustitución en un hospital. La oportunidad parecía perfecta y Nico no tardó en prepararse para su primer día.

Una situación inesperada

El joven llegó al hospital con entusiasmo. Después de completar los documentos, ponerse el uniforme e incluso tomarse la foto para su credencial, se dirigió al laboratorio donde empezaría a trabajar. Sin embargo, allí se encontró con un giro inesperado: el empleado al que debía reemplazar había regresado a su puesto tras recibir el alta médica.

La confusión fue evidente. Según contó Nico, al consultarle al trabajador, este explicó: “No, es que me han dado el alta ayer, he ido al médico y no tenía ninguna forma de comunicártelo”.

Ante esta situación, el joven no tuvo otra opción que volver a casa, desilusionado por lo sucedido.

Lejos de tomárselo con pesimismo, Nico decidió compartir su experiencia con humor. En su vídeo comentó: “En los días que pienses que tienes mala suerte, piensa en mí”. Su testimonio rápidamente se volvió viral y acumuló miles de reproducciones y una gran variedad de comentarios.

“Suerte rápida, pero no efectiva”, bromeó un usuario en TikTok. Otro le expresó empatía al decir: “Si te sirve de consuelo, no eres el primer caso que conozco de algo así”. A modo de ánimo, alguien añadió: “Al menos no ha sido tu culpa”.

¿Qué son los contratos temporales por sustitución?

Este tipo de trabajos, conocidos como contratos de sustitución, suelen ofrecerse para cubrir ausencias temporales de empleados regulares.

De acuerdo con el portal Empatif, estas contrataciones pueden responder a permisos por enfermedad, vacaciones o maternidad, entre otros motivos.

La duración de estos contratos puede variar desde unos días hasta varios meses, dependiendo de la situación del empleado ausente. Además, brindan flexibilidad tanto a los contratantes como a los trabajadores, ya que pueden ser de jornada completa o parcial según las necesidades específicas de la empresa.

Las responsabilidades en estos trabajos son variadas, ya que van desde tareas administrativas hasta roles más especializados, brindando oportunidades para aprender cosas nuevas y ganar experiencia en diferentes áreas.