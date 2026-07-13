Con las temperaturas extremas cada vez más frecuentes, muchas personas buscan alternativas para mantener fresco el hogar sin disparar el consumo de electricidad. Una de las técnicas que ha cobrado popularidad proviene de Marruecos y aprovecha un principio físico tan sencillo como efectivo: la evaporación del agua.

El método consiste en colocar una toalla o tela de algodón ligeramente húmeda frente a una ventana por donde entre el aire. Al atravesar la tela, el aire caliente provoca que el agua se evapore, absorbiendo parte del calor y haciendo que el aire que entra a la habitación sea más fresco.

PUBLICIDAD

Especialistas señalan que esta técnica ofrece mejores resultados en climas secos o cuando la humedad ambiental es baja. También recomiendan utilizarla durante las primeras horas de la mañana o al caer la tarde, cuando el aire exterior es menos caliente. La toalla debe permanecer húmeda, pero no empapada, para favorecer la evaporación.

28 Fotos Toma nota para que no sufras una emergencia.

Otra forma de potenciar el efecto es crear ventilación cruzada. Para ello, basta con abrir ventanas ubicadas en extremos opuestos de la vivienda, de manera que el aire circule constantemente y distribuya el frescor por las distintas habitaciones.

Inspirado en la arquitectura del desierto

El llamado “método árabe” no es una innovación reciente. Forma parte de las soluciones que durante siglos han utilizado las comunidades del norte de África para soportar las altas temperaturas sin recurrir a sistemas mecánicos de refrigeración.

Las viviendas tradicionales de Marruecos fueron diseñadas para mantener una temperatura agradable mediante recursos naturales. Sus gruesos muros ayudan a aislar el calor exterior, mientras que los patios interiores con fuentes y vegetación generan un microclima más fresco gracias a la evaporación del agua. A ello se suman elementos como los atrapa-vientos y una distribución estratégica de las habitaciones para aprovechar las corrientes de aire.

Este tipo de arquitectura también dejó huella en España. Ejemplos como el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba o el Patio de los Leones de la Alhambra incorporan estos principios bioclimáticos, que hoy vuelven a llamar la atención como alternativas sostenibles frente al aumento de las olas de calor.