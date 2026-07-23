Elon Musk volvió a encender el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en el cine. El empresario anunció que su plataforma Grok Imagine desarrollará una película completa basada en The Odyssey de Homero, la cual, según prometió, será una adaptación “históricamente exacta” a la obra original.

El anuncio llega pocos días después del exitoso estreno mundial de la versión cinematográfica dirigida por Christopher Nolan, que debutó con una recaudación de 264 millones de dólares en su primer fin de semana y se perfila como uno de los mayores éxitos de la carrera del cineasta.

Musk hizo el anuncio a través de su red social X, donde compartió un video de unos tres minutos generado con Grok Imagine que recrea un encuentro entre Odiseo y la ninfa Calipso. Junto al clip escribió que antes de finalizar 2026 la plataforma será capaz de producir un largometraje completo inspirado en la epopeya griega.

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La iniciativa también representa un nuevo capítulo en la disputa pública entre Musk y Nolan. Desde antes del estreno de la película, el dueño de Tesla y X cuestionó varias decisiones de reparto del director, especialmente la elección de la actriz Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya, al considerar que no reflejaba su visión de una representación histórica. También criticó la participación del actor Elliot Page en el elenco. Sus comentarios generaron una fuerte controversia en redes sociales.

Más allá de la rivalidad con Nolan, la propuesta de Musk ha reavivado la discusión sobre el papel de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica. Diversos actores, directores y sindicatos de Hollywood han advertido que el uso de estas herramientas plantea interrogantes sobre los derechos de autor, la protección del trabajo creativo y el posible reemplazo de artistas y técnicos por sistemas automatizados.

Mientras ese debate continúa, la adaptación de Nolan sigue dominando la taquilla mundial, demostrando que el interés del público por la clásica historia de Homero permanece intacto, ya sea contada por cineastas tradicionales o, en un futuro, por inteligencia artificial.