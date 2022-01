Michella Meier-Morsi, quien hasta hace poco estuvo embarazada de trillizos, se hizo viral en internet por su impresionante barriga.

La bloguera de Dinamarca documentó su sorprendente gestación en Instagram. Según relató, su vientre creció rápidamente hasta tomar una forma aguda y tornarse color morado.

“En serio, no me siento lista para tres bebés”, contó en Instagram. “Ingenuamente pensé que me prepararía en algún momento, que sentiría alegría porque el embarazo está llegando a su fin y que finalmente deberíamos conocer a nuestro trío”.

A lo que agregó: “Pero si no fuera por el dolor extremo, los trillizos tendrían que permanecer en el estómago por un mes o tres más. Todo se siente tan abrumador”.

Michella dio a luz por cesárea a tres niños el pasado 15 de enero a las 35 semanas de gestación. Ya era madre de gemelas.

Ahora en su proceso de recuperación, Michella comparte su nueva etapa como mamá de cinco pequeñines. A 10 días de la cesárea, su barriga se había reducido bastante, pero indicó que continuaba pesada e “increíblemente dolorosa”.

“Va a ser emocionante y estresante ver cómo mi cuerpo planea sanar”, sostuvo.