Antes de que la tragedia le arrebatara su hogar y a parte de su familia, Beyli era un poodle de 11 años que vivía junto a una niña y su madre en Venezuela. Casi un mes después de que dos fuertes terremotos devastaran el país, el perro se volvió noticia por una razón inesperada: fue encontrado con vida bajo los escombros.

El hallazgo ocurrió 29 días después de los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron varias regiones venezolanas el 24 de junio. Contra todo pronóstico, los rescatistas localizaron al can aún con vida, aunque presentaba un severo cuadro de deshidratación tras permanecer atrapado durante casi un mes.

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De acuerdo con Noticias Telemundo, Beyli permaneció todo ese tiempo junto al cuerpo de la madre de su joven dueña, una escena que conmovió tanto a los equipos de rescate como a quienes seguían las labores de búsqueda.

Tras ser liberado de los restos del edificio colapsado, el perro recibió atención inmediata para estabilizar su condición. Su rescate ha sido descrito como uno de los episodios más emotivos surgidos tras la catástrofe, que dejó miles de víctimas y una extensa destrucción en el país.

En medio de semanas marcadas por pérdidas humanas y comunidades enteras afectadas, la historia de Beyli ha dado un respiro de esperanza. Su supervivencia, después de 29 días bajo toneladas de escombros, se ha convertido en un símbolo de resistencia para los venezolanos que continúan enfrentando las consecuencias de los terremotos.