En un vuelo de Avianca, que viajaba de Bogotá a Los Ángeles, Estados Unidos, con escala en El Salvador, un pasajero reclamó vehementemente que su asiento fue revendido. El afectado se enfrentó a los funcionarios de la aerolínea, exigiendo una solución inmediata, y se negó a abandonar la aeronave hasta que la empresa le diera una respuesta convincente.

En el video divulgado por la ‘tiktoker’ ‘Anirangel’, se puede ver a este hombre iracundo y lanzando vituperios a la auxiliar de vuelo. Por más que ella le pedía al señor que se calmara, él no entraba en razón.

“¿Es que mi plata no vale? A mí no me brinde opciones, yo no me voy acá. A mí no me brinde opciones y de malas”, dijo el afectado.

PUBLICIDAD

Aunque intentaron calmar a este usuario, brindándole otras opciones como viajar en otro vuelo, él se negó a bajar en un primer momento y, en varias ocasiones, los amenazó diciéndoles que era “abogado " y que no se iba hasta que le solucionaran.

El pasajero alegaba que él había comprado su pasaje hace cuatro meses y que no se iba a bajar del avión porque debía llegar a Estados Unidos, ya que tenía una reunión de negocios.

Ante la actitud del usuario, la auxiliar de vuelo le dijo que iba a llamar a la Policía porque tenía que abandonar la aeronave, pues estaba retrasando la salida del vuelo y los pasajeros se encontraban molestos.

“Dígame en qué silla me voy (…) entonces de malas y si quiere llame a la Policía. Haga lo que quiera. Esto es una estafa. Son irrespetuosos (...) y grabe lo que quiera, ojalá me haga famoso. Es que yo no tengo por qué colaborarles, es que yo compré un tiquete y mi plata vale. Yo lo compré hace más de tres meses”, comentó el usuario.

El vuelo se retrasó por más de una hora y aunque intentaron brindarle todas las opciones, él se negó a bajar del avión. Una pasajera se ofreció a cederle su silla para que él pudiera viajar, pero la respuesta del hombre fue negativa.

En los cinco videos que subió la ‘tiktoker’ se pudo observar que, tras una discusión de una hora, el usuario se fue de la aeronave sin necesidad de que llegara la Policía y argumentó que lo hacía en consideración a los otros pasajeros que se encontraban en la aeronave.

PUBLICIDAD

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, aunque muchos apoyaron al pasajero molesto, otros reaccionaron en contra de la actitud que tomó el hombre.

“Ahí uno pierde como cliente. No hay nada que hacer, sucedió con mi esposa y mi hijo. Siendo que compramos sillas seguidas, revendieron dos y nadie va a responder”, “Tiene toda la razón!! @aviancaescucha debe responder!!! ¡Yo lo hubiera hecho peor!!”. “La violencia no es la mejor forma”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

El comportamiento del pasajero y la respuesta de Avianca serán claves para saber cómo evalúa o gestiona estos conflictos en un futuro, especialmente con vuelos que tienen conexiones internacionales, ya que estas pueden ser más graves.

Hasta el momento, Avianca no ha emitido ningún comunicado de lo que pasó y el usuario tampoco ha dado su versión oficial de los hechos.