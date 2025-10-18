Un vídeo se ha tornado viral en las redes sociales tras dejar expuesta la supuesta relación prohibida entre un sacerdote y una feligrés, quienes fueron sorprendidos en plena casa parroquial en Brasil. Las imágenes se han convertido en el centro de una polémica, luego que la mujer interpusiera una denuncia por la difusión de las imágenes, que fueron tomadas por varios hombres que irrumpieron por la fuerza en el lugar, según publicó el periódico El Tiempo.

El video capta el momento en que los sujetos, uno de los que se cree es el suegro de la fémina, irrumpen por la fuerza en los aposentos del sacerdote Luciano Braga Simplício, párroco de Nossa Senhora Aparecida, en Nova Maringá (Mato Grosso, Brasil), dentro de la casa parroquial.

Los individuos derriban las puertas del dormitorio y del baño tras la negativa del sacerdote a abrir. Dentro del baño, la joven identificada como Isabelly aparece llorando y escondida debajo del lavamanos, mientras el sacerdote se encuentra semidesnudo, afirmando que la situación no es más que una confusión.

😳 Um padre da Diocese de Diamantino, no Mato Grosso, está sendo investigado pela Igreja Católica após ser flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial de Nova Maringá, cidade a 392 km de Cuiabá.



El video se viralizó rápidamente en redes sociales y causó un gran impacto en la comunidad local. En pocas horas, el nombre del sacerdote se volvió tendencia y generó un debate sobre el voto de celibato en el clero.

Isabelly denuncia la difusión de las imágenes

Tras viralizarse el material, Isabelly presentó una denuncia formal ante la Policía Civil de Nova Maringá por la difusión no consentida del video. Según indicó, la publicación masiva de las imágenes le provocó un impacto emocional severo y afectó su vida personal.

La denuncia dio origen a una investigación que busca determinar quiénes participaron en la invasión de la casa parroquial y cómo se produjo la filtración del video.

Las autoridades indicaron que la causa incluye los delitos de invasión de domicilio, daño calificado, restricción ilegal, exposición de imágenes íntimas y daño psicológico.

Investigados y diligencias policiales

De acuerdo con el comisario Franklin Alves, la Policía realizó varios allanamientos y confiscó tres teléfonos celulares, entre ellos el del suegro de la joven.

Los dispositivos serán sometidos a peritajes para reconstruir los hechos del recorrido del video y verificar las posibles contradicciones en los testimonios.

Entre los investigados se encuentran el suegro de Isabelly, dos amigos del novio y una mujer, quienes habrían participado en la grabación y difusión del material.

Por su parte, el exnovio de la joven, Bruno Griebeler, negó toda participación y afirmó, mediante su abogado, que se encontraba de viaje laboral el día del incidente.

La versión del sacerdote

El padre Luciano Braga Simplício negó mantener algún tipo de relación romántica o sexual con la joven feligrés. Incluso, en un audio que fue difundido por vecinos de la zona, aseguró que “solo le pidió permiso para usar la habitación y ducharse”.

El religioso aún continúa suspendido de sus funciones mientras avanza la investigación interna de la Diócesis de Diamantino, entidad encargada de evaluar su caso y determinar si será resuelto a nivel local o será escalado al Vaticano.