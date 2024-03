Este 11 de marzo se dio a conocer una noticia que entristeció a más de un internauta, pues la creadora de contenido británica Leah Smith, de 22 años, murió luego de luchar contra un raro cáncer de huesos.

Esta información la dio a conocer el novio de la joven, Andrew, en la cuenta de TikTok de Leah, donde había logrado acumular más 514 mil seguidores y documentaba su pelea contra el cáncer.

“Este mensaje es para todas las personas que seguían a Lea, estoy triste de informar que ella murió hoy en la mañana (…) Todos extrañaremos a Leah y nos aseguraremos de no olvidarla nunca. Quiero ver a todos hablando de Leah y de lo maravillosa que es y de lo mucho que ayudó a todos. Nunca dejaremos que Leah sea olvidada”, comentó el joven.

Se conoce que Leah sufría de sarcoma de Ewing, que es un cáncer extremadamente raro que afecta los tejidos blandos y los huesos. Además, el mes pasado, la joven había revelado que tenía “mucho miedo”, ya que los doctores le habían suspendido el tratamiento por qué “ya no funcionaba”.

“Todos los analgésicos no funcionan, así que lo único que quieren es llevarme a un estado lo más cómodo posible. No sé qué significa esto para mí, si es el final del viaje. Pero toda mi familia se ha dado cuenta y voy a actuar como si fuera buena y genial porque, francamente, estoy muy asustada. No quiero morir todavía. Lo lamento”, afirmó en ese momento.

La madre y la mejor amiga de Leah, Vikki, le revelaron al ‘Daily Mail’ que en estos últimos días ella había estado en el centro de cuidados y estaba “muy tranquila”. Asimismo, compartió que “Leah estaba rodeada de flores en su habitación y fotografías con todos sus recuerdos. Ella está en un lugar tan cómodo y hermoso”, afirmó.

Vale la pena mencionar que a Leah fue diagnosticada en octubre del 2019, luego de quejarse de un dolor de espalda constante. De hecho le comentó al ‘Liverpool Echo’ en 2020: “Tuve dolores de espalda muy fuertes durante 10 meses. Fue constante, luego perdí toda la sensibilidad en mi pierna izquierda y supe que definitivamente algo andaba mal. Quería iniciar un TikTok para expresar mi viaje y mostrarle a la gente mi vida viviendo con cáncer: sus altibajos. A la gente le encanta”, concluyó.