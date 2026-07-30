Un caso que ha conmocionado a México continúa bajo investigación luego de que un fisiculturista de 30 años fuera detenido por presuntamente asesinar a sus padres y herir de gravedad a su hermano menor durante un violento episodio ocurrido en San Pedro Cholula, Puebla.

De acuerdo con la información publicada por People en Español, que cita a N+ Noticias e Infobae, el ataque ocurrió el pasado 25 de julio dentro de una vivienda familiar. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar disparos y gritos provenientes del inmueble.

Al llegar al lugar, policías y paramédicos encontraron sin vida a los padres del sospechoso, mientras que el adolescente de 13 años aún presentaba signos vitales. El menor fue trasladado de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

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Según el reporte de N+ Noticias, el presunto responsable, identificado únicamente como Ángel “N”, habría sufrido un episodio sicótico. Las autoridades indicaron que, al momento de su arresto, afirmó ser el “elegido de Dios”, mientras que los primeros reportes también apuntan a que se encontraba alterado, presuntamente tras el consumo de sustancias.

La investigación también señala que el hombre había salido recientemente de un centro de rehabilitación por problemas de adicción. Además, el gimnasio donde trabajaba como entrenador informó poco antes del crimen que ya no formaba parte de su equipo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula confirmó su detención y señaló que quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación. De acuerdo con People en Español, las autoridades también indagan si el sospechoso pudiera estar relacionado con otros hechos violentos.