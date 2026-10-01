Una campaña de GoFundMe que logró recaudar más de $700,000 para ayudar a un hombre de 81 años que continuaba trabajando para cubrir los gastos médicos de su esposa fue cancelada por la plataforma, que además ordenó el reembolso del dinero a los donantes.

La historia de Donald Johnson, residente de The Colony, Texas, se hizo viral luego de que un video lo mostrara transportando pesadas maletas por unas escaleras como parte de su trabajo entregando equipaje perdido.

Johnson explicó que llevaba unos tres años realizando ese trabajo para contribuir a los gastos del tratamiento de su esposa, Josephine, quien padece cáncer. La situación llamó la atención de miles de personas y motivó la creación de la campaña “HelpDonRetire”.

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La recaudación llegó a acumular aproximadamente $745,000, pero posteriormente GoFundMe la retiró luego de detectar problemas relacionados con la identidad de la persona que figuraba como organizadora.

La campaña aparecía registrada a nombre de Erin Howell, quien era presentada como una vecina preocupada por la situación de la pareja. Sin embargo, posteriormente se conoció que la campaña había sido creada por Amy Johnson, hija de Donald y Josephine.

Amy defendió la veracidad de la situación familiar y explicó que su madre enfrenta cáncer de páncreas, mientras su padre continúa trabajando para ayudar a cubrir los gastos. Según relató, utilizar el nombre de otra persona estuvo relacionado con la forma en que se presentó inicialmente la campaña.

GoFundMe, por su parte, indicó que su equipo de seguridad detectó “representaciones falsas” que violaban las condiciones de servicio de la plataforma. Por esa razón, la recaudación fue eliminada y todos los donantes recibieron un reembolso.

La familia sostiene que la enfermedad de Josephine y las circunstancias económicas que llevaron a Johnson a continuar trabajando son reales. Sin embargo, el dinero recaudado originalmente no llegará a la pareja debido a la cancelación de la campaña.

Tras el cierre de GoFundMe, la familia abrió una nueva campaña en GiveSendGo para intentar continuar recibiendo ayuda económica.