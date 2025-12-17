La personalidad de TikTok Tucker Genal, quien acumulaba más de 2 millones y medio de seguidores en la red social, murió a los 31 años.

El Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles confirmó a través de su página oficial que Tucker se privó de la vida en su residencia de California.

Tucker se dio a conocer por realizar divertidos desafíos junto a sus hermanos, Carson y Connor Genal.

La noticia del fallecimiento de Tucker el pasado 11 de diciembre fue confirmada por Carson.

“Ni siquiera sé por dónde empezar. Fuiste mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor. Pasé toda mi vida admirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe”, escribió Carson.

“Sé que una cosa es segura: seguiré admirándote el resto de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar. Fuiste la persona más amable que he conocido y el mejor hermano que cualquiera podría haber deseado”, añadió.

La familia pidió privacidad para enfrentar la pérdida.

Tucker estudió Universidad Furman en Greenville, Carolina del Sur, donde se graduó en administración de empresas en el año 2018.

Si usted se encuentra con alguien en crisis, ya sea familiar, conocido o desconocido, no deje sola a la persona, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, responde a personas de comportamiento suicida, seguidos de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de vídeo llamada marcando el (787) 615-4112. Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.