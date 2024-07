En las redes sociales se suelen viralizar diferentes propuestas de matrimonio, las cuales en su mayoría suelen ser muy románticas. Sin embargo, estas no siempre terminan bien, pues, recientemente, se volvió viral un video de un hombre que le pidió a su novia matrimonio y ella salió corriendo.

En las redes sociales se han compartido diferentes videos y se logra ver que la pareja esta dando un romántico paseo en la Basílica del Sacré-Cœur de Montmartre, en París. Cuando de repente, el hombre se se arrodilla frente a su novia y le ofrece un anillo.

En ese momento, la pareja estaba rodeada por cientos de personas que estaban visitando la Basílica, quienes al ver al hombre arrodillado empezaron a aplaudir. Además, estaban bastante ansiosos por escuchar la respuesta de la novia.

Al parecer, la joven no se esperaba esta propuesta, pues al ver a su novio arrodillado se ve visiblemente sorprendida y preocupada, negando ligeramente con la cabeza lo que estaba sucediendo.

La joven quedó shock por unos segundos y al no saber qué hacer decidió salir corriendo del lugar, dejando a su novio solo. En otro video, se logra ver que el hombre se ve bastante afectado y se acurruca en el suelo a llorar. Incluso, algunas de las personas que estaban presentes se acercaron a él y lo consolaron.

¡SOLDADO CAÍDO! 😔



En París, en la Basílica del Sacré-Cœur de Montmartre, un hombre le propuso matrimonio a su novia, pero ella salió corriendo, espantada. La fallida propuesta fue presenciada por una multitud de espectadores. pic.twitter.com/5OfiwoPeBe — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 28, 2024

Este video ha generado un debate en las redes sociales, pues algunos internautas han criticado a la mujer por salir corriendo y dejar solo a su novio. Sin embargo, otras personas consideran que ninguna persona se debería comprometerse porque siente presión de otras personas.

“Y es que nunca hablaron de matrimonio o qué”; “No hay forma que él no supiera que era muy probable que eso pasara. Chicos, los anillos no amarran. Chicas, los embarazos no amarran”; “Lo más bello del video es ver cómo un grupo de personas (amigos o no) salen corriendo para brindar consuelo a la persona rechazada. Un acto tan humano, que conmueve”, son algunos de los comentarios más destacados.