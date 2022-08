Sajad Gharabi, más conocido en redes sociales como el ‘Hulk iraní’, protagonizó un polémico debut en el boxeo tras ser noqueado en el primer asalto por Djumanov Almat Bakhytovich, también apodado como ‘El Titán Kazajo’.

La pelea, que tuvo lugar en el P7 Arena del Hotel Media One de Dubai el pasado 31 de julio, no terminó bien para el iraní de 30 años, quien con un peso de 136 kilos, no logró posicionarse como el vencedor de un combate que venía concretándose desde finales del 2020 con su rival de 99 kilos.

En el video, que ha recibido toda clase de comentarios por parte de los internautas y aficionados al deporte, se puede observar cómo desde el primer momento Gharabi es puesto contras las cuerdas y tras unos cuantos golpes que lo hacen tambalear, es noqueado con un golpe de mano derecha por el ahora campeón ‘Titán Kazajo’.

La derrota, que no tardó en viralizarse, trajo consigo toda una ola de críticas en donde comparaban al ‘Hulk iraní’ con una hormiga, mientras que otros aludían a sus técnicas de combate y a su falta de preparación para competir.

Para el influenciador iraní esta contienda constituía su primer debut en el boxeo, luego de que se conociesen sus intenciones de ir a combate con el actor y culturista británico Martyn Ford; sin embargo, la pelea fue cancelada, pues según Ford, el ‘Hulk iraní’ pasaba por problemas de salud mental después de que ambos tuviesen un enfrentamiento previo a la pelea.

Según RT, una cadena internacional de noticias financiada por Rusia, Sajad habría firmado un contrato con BoxStar para dar la cara en el cuadrilátero al “hombre más aterrador del mundo”, como es apodado Ford. No obstante, Martyn decidió retirarse del duelo luego de propinarle un empujón a Gharabi, como una muestra de preocupación por la salud del iraní.

El fisicoculturista iraní, que cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, se ha convertido en toda una celebridad al publicar fotos y videos de sus rutinas de ejercicio, pero especialmente por su aspecto físico, que se lleva todas las miradas debido a su parecido con el icónico Hulk, considerado el personaje más fuerte de Marvel Comics.