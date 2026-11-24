La influencer Christie Miller falleció a los 60 años, cuatro años después de haber sido diagnosticada con cáncer de seno en etapa 4. Antes de morir, preparó un video que fue publicado en su cuenta de Instagram para comunicar personalmente la noticia a sus seguidores.

El mensaje, compartido la noche del lunes, sorprendió y conmovió a sus miles de seguidores, pues fue la propia Miller quien anunció su fallecimiento a través de la grabación.

“Hola, hola, soy Christie Miller. Y si estás viendo este video, significa que estoy muerta”, expresó al comenzar el mensaje, según reseñó The Independent.

Acto seguido, el video mostró un montaje de fotografías junto a su esposo, Mark, quien falleció de cáncer en 2025. La pareja estuvo casada durante 36 años.

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“Así es, he cruzado el velo. Estoy sentada junto a mi amor”, expresó Miller al retomar la grabación. También manifestó sentirse en un estado de absoluta felicidad y sin arrepentimientos por la manera en que vivió su vida.

Compartió su batalla contra el cáncer

Miller recibió en junio de 2022 un diagnóstico de cáncer de seno HER2 positivo en etapa 4. Desde entonces, utilizó sus redes sociales para documentar su experiencia y compartir actualizaciones sobre su condición con sus aproximadamente 51,000 seguidores en Instagram.

En el video póstumo, la influencer también dedicó unas palabras a quienes lamentarían su partida. Les pidió que no reprimieran la tristeza, pero que tampoco olvidaran los momentos que compartieron con ella.

“Si me extrañan, por favor, estén tristes. Es normal estar triste. Pero también alégrense de que pudimos pasar tiempo juntos”, expresó, al referirse tanto a sus amistades cercanas como a las personas que conoció ocasionalmente.

Antes de terminar, Miller dejó un mensaje sobre la importancia de aprovechar la vida, enfrentar los temores y dejar de preocuparse por las opiniones de los demás.

“Salgan y vivan su vida, sientan el miedo y háganlo de todos modos. Dejen de preocuparse por lo que piensen los demás”, aconsejó.

También exhortó a sus seguidores a encontrar motivos para disfrutar cada día.

Seguidores reaccionan a su despedida

La publicación provocó numerosas reacciones de personas que lamentaron su muerte y agradecieron la manera en que compartió su experiencia durante la enfermedad.

Entre los comentarios, algunos seguidores destacaron que Miller les había enseñado la importancia de priorizar la vida y disfrutar cada momento.

Otros expresaron su emoción ante la posibilidad de que finalmente se reencontrara con su esposo, tras haber perdido a su compañero de vida el año anterior.

La grabación se convirtió así en una última despedida de Miller, quien decidió dejar preparado su propio mensaje para comunicar su partida y compartir unas palabras de aliento con la comunidad que la acompañó durante su enfermedad.