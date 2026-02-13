El influencer marroquí Xisco Quesada, quien documentó su lucha contra un cáncer de páncreas metastásico, murió este miércoles a los 28 años.

Qusada utilizó las redes sociales para dar visibilidad a dicha enfermedad, compartiendo procesos de quimioterapias, estadías en el hospital y recaídas.

Según el portal Need To Know, el diagnóstico llegó repentinamente después de que las pruebas revelaran un tumor inoperable que ya se había extendido al hígado.

A Quesada le sobreviven dos hijos.

Quesada fue diagnosticado el pasado 5 de junio del año 2025, de manera repentina.

Luego de recibir la noticia, el creador de contenido le propuso matrimonio a su novia, Noelia Garcés.

“Papi… no tengo palabras para describir todo lo que compartimos: todas las experiencias, las aventuras y todo lo que me enseñaste en el camino. Tus hijos te aman más allá de las palabras; te adoran. Saben, y siempre sabrán, que tuvieron al mejor padre del mundo", escribió.

23 Fotos Así lo especificó el Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN, en inglés).

Quesada fue delantero en varios clubes de fútbol regionales de su Mallorca natal y jugó en varios clubes, entre ellos el CF Platges de Calvià y el CD Ferriolense.