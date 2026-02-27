La influencer y abogada Gabriela Martins Santos de Moura murió tras complicaciones durante un procedimiento de fertilidad. Tenía 31 años.

Según reportes, la creadora de contenido había luchado desde hace dos años junto a su esposo por quedar embarazada y se estaba realizando una fertización in vitro cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio y estuvo en coma por ocho días.

La periodista Nahiza Monteles, prima de la terapeuta, declaró a “g1” que la familia está gestionando los trámites para trasladar el cuerpo de Gabriela desde São Paulo a Teresina (PI), donde nació. La familia autorizó la donación de órganos.

Nahiza también negó que su prima se realizara una cirugía plástica.

PUBLICIDAD

“Mi prima no se estaba haciendo una cirugía plástica ni un procedimiento cosmético; estaba intentando crear una vida. La fertilización in vitro se realizó en una clínica muy prestigiosa de aquí. No fue en cualquier lugar, para quienes especulan”, escribió.

El deceso se produjo por muerte encefálica el pasado 24 de febrero en el Hospital Sírio-Libanés.

Gabriela era terapeuta y compartía contenido sobre “psicología positiva” y neurociencia. En febrero de 2018, se casó el médico Samuel Moura. La creadora de contenido murió un día después de su octavo aniversario.