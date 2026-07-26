La influencer estadounidense Sara Gilson, de 43 años, murió tras recibir disparos el pasado 23 de julio en su residencia de Owasso, Oklahoma, en un caso que las autoridades investigan y que, según los primeros reportes, apunta a un presunto asesinato-suicidio.

De acuerdo con KTUL, que cita información del Departamento de Policía de Owasso (OPD), Gilson fue baleada presuntamente por su esposo, del que estaba separada, Jeremiah “Shawn” Duffey, de 48 años, quien posteriormente se quitó la vida. La llamada al 911 fue realizada por un menor que se encontraba dentro de la vivienda. Hasta ahora, la policía no ha clasificado oficialmente el caso como un asesinato-suicidio.

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La muerte de la creadora de contenido ocurrió apenas unos días después de que se volviera viral en TikTok por publicar un video en el que aseguraba haber descubierto que Duffey presuntamente era un pedófilo.

Había solicitado protección

Según The Oklahoman, el 10 de julio Gilson solicitó una orden de protección de emergencia contra Duffey. En la petición judicial afirmó que él portaba un arma de fuego, había amenazado con quitarse la vida y posteriormente abandonó el lugar.

Tras revisar el caso, un juez ordenó que Duffey desalojara la vivienda familiar y permaneciera al menos a 100 yardas de distancia de Gilson.

No era la primera vez que la influencer acudía a la justicia. En 2021 presentó dos solicitudes de órdenes de protección contra él, aunque ambas fueron desestimadas debido a que no asistió a las audiencias programadas.

Denuncia por abuso a adolescente

La muerte de Gilson también ocurrió poco después de que otra familia solicitara una orden de protección contra Duffey.

Ese mismo 10 de julio, la madre de una adolescente de 15 años presentó una denuncia en nombre de su hija, quien integraba el equipo juvenil de baloncesto entrenado por Duffey. En la solicitud se le acusó de besar y tocar de manera inapropiada a la menor.

Según el documento, otro entrenador habría presenciado el incidente. Además, la joven afirmó que Duffey le enviaba mensajes, la invitó a su habitación de hotel durante un torneo deportivo y, presuntamente, le ofreció dinero para que no hablara sobre lo ocurrido.

Madre de dos hijos

Sara Gilson era madre de dos hijos, un niño y una adolescente, fruto de una relación anterior. Ambos aparecían con frecuencia en sus publicaciones de TikTok.

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En sus redes sociales compartía contenido relacionado con moda, belleza, gastronomía y estilo de vida. También mostraba momentos con su familia, incluido su padre, cuyo trabajo artístico promovía con frecuencia, además de videos junto a Duffey, conocido en la plataforma como “Duff Daddy”.

Fuera de las redes sociales, Gilson trabajaba como estilista y acostumbraba publicar transformaciones de imagen de sus clientes.

Sus últimas publicaciones

Después del video que la llevó a viralizarse —en el que denunció a su esposo siguiendo una tendencia inspirada en documentales de Netflix—, solo realizó dos publicaciones más.

El 16 de julio apareció junto a una amiga con el mensaje: “Todos hablan sobre el amor romántico, pero nadie habla de cómo las amistades femeninas literalmente te salvan la vida”.

Cinco días después, el 21 de julio, publicó una fotografía sentada en un bote observando el agua. La acompañó con la frase: “Que lo que sea que fue eso nunca vuelva a encontrarme”. En la descripción añadió: “Por favor, Dios. #TraumaTok”.

Tras el fallecimiento de Gilson, familiares y amigos lanzaron una campaña en GoFundMe para ayudar económicamente a sus dos hijos.

En la descripción de la recaudación de fondos la recuerdan como “una madre increíble, hija y amiga extraordinaria” y señalan que su muerte ha dejado a toda una comunidad de luto.

“Su repentina y desgarradora pérdida ha dejado a toda una comunidad de luto, pero la mayor pérdida la sienten sus dos preciosos hijos, quienes ahora deberán enfrentar la vida sin su amorosa madre”, indica el texto de la campaña.

La investigación sobre las circunstancias del caso continúa mientras las autoridades de Oklahoma recopilan evidencia y determinan oficialmente cómo ocurrieron los hechos, según informó KTUL, con información del Departamento de Policía de Owasso y documentos judiciales citados por The Oklahoman.