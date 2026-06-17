La influencer Emilie Kiser habló públicamente por primera vez sobre la muerte de su hijo Trigg, de 3 años, quien falleció tras un accidente en la piscina familiar ocurrido en mayo de 2025.

La creadora de contenido, de 27 años, compartió su experiencia durante una entrevista en el podcast On Purpose, conducido por el reconocido autor y conferencista Jay Shetty. El episodio, publicado el 17 de junio, representa su primera aparición pública desde la tragedia, aunque previamente había abordado su proceso de duelo en varias publicaciones de TikTok.

Durante la conversación, Kiser reflexionó sobre el impacto devastador que ha tenido la pérdida de su hijo mientras continúa criando a su hijo menor, Teddy, quien actualmente tiene 1 año.

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“Perder a un hijo realmente te muestra, de la manera más aterradora y real posible, lo rápido que la vida puede cambiar y cómo puede ser arrebatada en un instante”, expresó la influencer.

Kiser también explicó que ha intentado enfocarse en seguir adelante por el bienestar de su familia.

“Siempre trato de recordarme que tengo una elección. Puedo permitir que esto me destruya por completo más de lo que ya lo ha hecho y sentir que no soy capaz de cuidar a mi hijo menor, o puedo hacer todo lo posible por ser la mejor madre para él y darle el mismo amor que Trigg tenía y sigue teniendo”, afirmó.

El accidente que conmocionó a sus seguidores

Trigg fue hospitalizado el 12 de mayo de 2025 después de caer en la piscina del patio trasero de la residencia familiar. Según los reportes, Emilie Kiser no se encontraba en la vivienda en el momento del incidente.

Su esposo, Brady Kiser, de 29 años, estaba al cuidado de Teddy cuando ocurrió el accidente. El menor permaneció varios días hospitalizado antes de fallecer el 18 de mayo.

Inicialmente, Brady indicó a las autoridades que había perdido de vista a su hijo durante un período de entre tres y cinco minutos. Sin embargo, posteriormente el Departamento de Policía de Chandler informó que las grabaciones de video recopiladas durante la investigación mostraban que el niño permaneció sin supervisión en el patio trasero durante más de nueve minutos y dentro del agua durante aproximadamente siete minutos.

Investigación y decisión de la fiscalía

Tras concluir la investigación, la Policía de Chandler recomendó que Brady Kiser enfrentara un cargo por abuso infantil grave de Clase 4.

No obstante, el 25 de julio de 2025, la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa determinó que no presentaría cargos contra el padre. En un comunicado, la fiscalía señaló que no existía una “probabilidad razonable de obtener una condena” en el caso.

A más de un año de la tragedia, Emilie Kiser continúa compartiendo públicamente su proceso de duelo, mientras intenta reconstruir su vida y enfocarse en la crianza de su hijo menor.