El influencer sinaloense César Gastelum fue asesinado a balazos la noche del martes 5 de agosto mientras realizaba una transmisión en directo para sus redes sociales en Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió cuando se encontraba frente a un restaurante, donde grababa contenido para sus seguidores.

La agresión quedó registrada en la transmisión. De acuerdo con el reporte, dos personas que viajaban en una motocicleta se acercaron al creador de contenido. Uno de los ocupantes descendió y le disparó en la cabeza antes de escapar junto con su acompañante. La emisión terminó de manera repentina y el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

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Gastelum acumulaba más de 500,000 seguidores en TikTok y más de 100,000 en Instagram. Al momento del ataque estaba acompañado por dos amigos que colaboraban en la grabación y presenciaron lo ocurrido.

Según informó El Universal, el crimen ocurrió frente a un establecimiento de la cadena Kentucky Fried Chicken, ubicado en el sector Urbano Tres Ríos, en Culiacán. Los responsables huyeron del lugar en cuestión de segundos.

El hecho llamó la atención debido a que ocurrió en una zona comercial con constante presencia de autoridades, ya que la Fiscalía General del Estado y la Vicefiscalía General Zona Centro se encuentran a poca distancia del sitio. Sin embargo, la rapidez del ataque impidió que los agresores fueran detenidos.

El mismo medio informó que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras recibir el reporte de la agresión, pero únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales. El influencer tendría alrededor de 25 años de edad.

Tras los primeros reportes, algunos medios señalaron erróneamente que la víctima era un repartidor. Posteriormente se confirmó que se trataba de César Gastelum, un creador de contenido dedicado a compartir publicaciones relacionadas con su estilo de vida.

Elementos de distintas corporaciones policiacas y del Ejército mexicano acordonaron la escena para iniciar las investigaciones, entrevistar a testigos y recopilar evidencias que permitan esclarecer el homicidio. Hasta el momento no se han dado a conocer detenciones relacionadas con el caso, que se suma a los recientes hechos de violencia registrados en la capital sinaloense.