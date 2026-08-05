La influencer estadounidense Sydney Towle, de 26 años, fue trasladada a un programa de cuidados paliativos, informó su familia a través de una actualización publicada en redes sociales.

El anuncio fue compartido el martes 4 de agosto por su hermano, Austin Towle, mediante una publicación en TikTok en la que aparece la joven acompañada por familiares y amigos alrededor de su cama de hospital.

“Sydney ha sido trasladada a cuidados paliativos y está rodeada de sus amigos y familiares. Gracias a todos por su amor y apoyo”, decía el mensaje incluido sobre la fotografía. En la descripción de la publicación, Austin volvió a agradecer las muestras de cariño recibidas: “Muchas gracias a todos. Su amor y apoyo no pasan desapercibidos”.

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Durante los últimos meses, Sydney había mantenido informados a sus más de 1.1 millones de seguidores en TikTok sobre su lucha contra el colangiocarcinoma, un tipo poco común de cáncer de las vías biliares que le fue diagnosticado hace aproximadamente tres años.

Como parte de su tratamiento, la creadora de contenido documentó el proceso para participar en un ensayo clínico basado en terapia con linfocitos infiltrantes de tumores (TIL, por sus siglas en inglés). En varios videos explicó que permanecería hospitalizada durante varias semanas mientras avanzaba en esa etapa del tratamiento.

A pesar de las complicaciones derivadas de la enfermedad, Towle continuó transmitiendo un mensaje de esperanza a través de sus publicaciones. En uno de sus videos más recientes explicó que prefería mantener una actitud positiva frente a la incertidumbre.

“La gente siempre pregunta por qué soy tan positiva, y es como, ¿por qué no imaginaría el mejor escenario posible, la mejor manera de que las cosas salgan bien? La alternativa es no hacer eso y simplemente estar triste”, expresó.

La influencer también confesó que algunos comentarios en redes sociales sobre su estado de salud habían sido difíciles de afrontar, especialmente aquellos que especulaban sobre su pronóstico.

“No voy a mentir, los comentarios a veces realmente me afectan cuando veo que dicen cosas como: ‘Le quedan días’ o simplemente cosas tristes así. Es difícil leer cosas así sobre ti misma”, comentó.

Sin embargo, aseguró que prefería no permitir que esas opiniones afectaran su esperanza. “¿Por qué dejaría que eso arruine mi optimismo o mi esperanza? Porque, en última instancia, es mi vida, y si creo que las cosas saldrán bien, esa es mi elección, incluso si eso no resulta ser cierto”, afirmó.

Antes de la actualización sobre su ingreso a cuidados paliativos, Sydney había revelado que los médicos detectaron tumores en sus pulmones. Aun así, decidió continuar con el ensayo clínico en busca de nuevas alternativas de tratamiento y pidió a sus seguidores mantener la fe.

“Los milagros suceden todos los días. Nadie sabe con certeza qué va a pasar”, dijo en uno de sus mensajes más recientes en TikTok.