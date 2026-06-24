Las autoridades colombianas investigan la muerte de la modelo e influencer colombiana Natalia Villalba, de 36 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 22 de junio en un apartamento alquilado en el norte de Bogotá. El caso ha generado gran conmoción entre sus seguidores y en las redes sociales, donde la creadora de contenido contaba con una amplia comunidad.

Según la información preliminar, Villalba se hospedaba desde el 3 de junio en un inmueble ubicado en el exclusivo sector de El Virrey, reservado a través de una plataforma de alquiler temporal. Su estancia estaba prevista hasta el 21 de junio, pero al no abandonar el lugar ni responder a llamadas telefónicas, el personal del edificio decidió verificar la situación.

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Durante la inspección, una empleada de limpieza encontró una maleta dentro de la ducha de uno de los baños, mientras el agua permanecía corriendo. En el interior se encontraba el cuerpo sin vida de la influencer.

De acuerdo con reportes preliminares, el cadáver presentaría signos de violencia, aunque las autoridades aún no han divulgado oficialmente las causas de la muerte ni los resultados de las pruebas forenses.

Tras confirmar la identidad de la víctima, los organismos de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si hubo participación de terceros.

Las primeras pesquisas han permitido establecer que la influencer estuvo acompañada durante los primeros días de su estancia por un ciudadano estadounidense, quien permaneció en el apartamento hasta el 7 de junio.

Asimismo, las grabaciones de las cámaras de seguridad registraron el ingreso de otro hombre, de nacionalidad británica, el pasado 17 de junio. Según los registros, abandonó el edificio al día siguiente. Los investigadores analizan estas imágenes como parte de las evidencias que podrían ayudar a reconstruir los hechos.

Por el momento, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y continúan recopilando pruebas para esclarecer uno de los casos que más atención ha generado en Colombia durante los últimos días.