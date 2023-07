Una joven compartió en TikTok una experiencia lamentable que la llevó a ser operada del párpado después de probar un truco de belleza que había visto en la plataforma. A través de su cuenta @entre_letrasea, la joven relató cómo su falta de conocimientos en maquillaje la llevó a seguir consejos de redes sociales sin precaución.

La joven explicó que no solía maquillarse mucho y que sus conocimientos en esa área eran escasos. Sin embargo, decidió probar un truco para quitar maquillaje con aceite de coco que había visto en TikTok, ya que consideraba que era un producto orgánico y natural.

El problema surgió cuando utilizó el aceite de coco de forma constante y su ojo comenzó a desarrollar bultos y a hincharse. A pesar de su error, la joven buscó remedios caseros en TikTok para solucionar el problema de forma “orgánica y natural”, pero ninguno funcionó.

Finalmente, al darse cuenta de que la situación empeoraba, decidió acudir a un especialista. El primer médico que consultó intentó exprimir el bulto como si fuera un grano, lo cual solo empeoró la situación. Fue entonces cuando un segundo doctor le recomendó someterse a una operación tras este supuesto hack para el maquillaje.

La joven reflexionó sobre su experiencia y advirtió a sus seguidores en TikTok que no deberían seguir hacks de belleza o consejos que no conocen a la perfección. Recalcó la importancia de ser cautelosos con los trucos de belleza que se encuentran en las redes sociales, ya que cada persona es única y lo que funciona para algunos no necesariamente funciona para todos.