La vida de Hannah Neeleman parecía ser perfecta hasta que un artículo hizo que muchos internautas cambiaran de opinión. La destacada creadora de contenido, conocida en redes sociales como Ballerina Farm, se dedica a mostrar su día a día en una granja llena de animales, preparando comida casera desde cero con ingredientes frescos y criando a sus ocho hijos.

La mujer es la perfecta representación de un término que se ha popularizado recientemente: tradwife (esposa tradicional, en español). Estas palabras hacen referencia a aquellas mujeres que deciden acoger los valores y ejercer las labores típicas de un matrimonio clásico.

“Las esposas tradicionales son un fenómeno de internet; mujeres que han rechazado los roles de género modernos por la existencia más tradicional de esposa, madre y ama de casa, y que luego promueven esa vida en línea, algunas entre millones de seguidores”, escribió Agnew.

Sin embargo, la mujer dijo que no se identificaba con este popular término. “Somos tradicionales en el sentido de que somos un hombre y una mujer, tenemos hijos, pero siento que estamos allanando muchos caminos que no han sido pavimentados antes. Entonces, tener la etiqueta de mujer tradicional, pienso que no sé si me identifico con eso”, declaró la exbailarina.

A lo largo del texto, tanto ella como su esposo se describieron a sí mismos como directores ejecutivos de su negocio.

¿Quién es el esposo de Ballerina Farms?

Hannah se casó con Daniel Neeleman, uno de los nueve hijos del multimillonario David Neeleman, fundador de la aerolínea JetBlue.

Una de las principales controversias fue sobre cómo la pareja se conoció.

Hannah y Daniel se vieron por primera vez en un partido de baloncesto universitario, pero ella lo rechazó. El hombre no se rindió y cuando se enteró de que la bailarina iba a tomar un vuelo de JetBlue desde Salt Lake City hasta Nueva York, utilizó su influencia y conexiones para que le asignaran el asiento junto a ella.

En esa época, Hannah era una talentosa bailarina de ballet. Estudiaba en la Escuela Juilliard, un destacado conservatorio de artes considerado como una de las instituciones más prestigiosas y difíciles de entrar.

Pensando en su carrera, le dijo a Neeleman que quería salir con él un año antes de casarse, para que pudiera terminar sus estudios. Según la entrevista de The Times, Daniel le dijo que eso no iba a funcionar y tenían que casarse ya.

Dos meses después de su encuentro en el vuelo, se casaron. Tres meses después de la boda, quedó embarazada de su primer hijo, Henry. Ahora, tienen ocho y viven todos juntos en una granja en Utah, Estados Unidos.

¿Por qué se volvió controversial el artículo?

Desde la publicación del artículo, son varios los internautas que han dejado mensajes de preocupación en el perfil de Hannah Neeleman. Después de sus respuestas en la entrevista, las personas comenzaron a preguntarse si la mujer de verdad estaba feliz con su vida en la granja.

Según Daniel, ella abandonó su carrera como bailarina de ballet profesional para dedicarse a ser ama de casa. Además, el perfil hace entender que la mujer quería convertir un pequeño granero de la propiedad en un estudio de ballet.

En la actualidad, es un salón de clases para sus hijos.

La pareja también reveló que al esposo no le gusta la ayuda adicional, así que es ella la encargada de todos los aspectos del cuidado de los menores.

En otra sección del artículo, Daniel mencionó que su esposa a veces se enferma del cansancio y no se puede levantar de la cama en una semana.

Los internautas se han puesto a analizar los videos de Ballerina Farm y también expresaron indignación por la falta de detalles de su marido. Uno de estos mostró que le regaló un delantal para recoger huevos el día de su cumpleaños cuando ella solo quería tiquetes para viajar a Grecia, un regalo que, al ser el hijo del dueño de JetBlue, podría conseguir fácilmente.