Durante los últimos días, la llamada ‘hamburguesa triple’ se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Lo que comenzó como el relato de una primera cita terminó generando millones de reproducciones, un intenso debate sobre las relaciones de pareja y hasta campañas publicitarias de diferentes cadenas de comida rápida que aprovecharon la tendencia para promocionar nuevos productos.

El origen de toda la discusión está en un video publicado por el creador de contenido venezolano Luis Miguel Castillo, conocido en TikTok como @castillaneando, quien decidió contar una experiencia que, según explicó, ocurrió hace aproximadamente cuatro años, cuando tenía 37 años.

PUBLICIDAD

En su relato contó que conoció a una mujer, intercambiaron números telefónicos y pocos días después la invitó a salir. Mientras recorrían la ciudad pasaron por una calle de restaurantes, pero ella rechazó la idea de comer allí. Castillo aceptó cambiar de lugar y le dijo: “Vale, vamos a ir donde tú elijas, vamos a un lugar que a ti te guste”.

Ya sentados en el restaurante ocurrió el episodio que, según él, cambió por completo la percepción que tenía de aquella cita. “Mientras yo miro, ella primeramente decide pedir una hamburguesa triple. Yo aún no había elegido”, recordó.

Para el creador de contenido, ese detalle fue suficiente para generar una primera impresión negativa. “A mí me pareció muy atrevido que para ser la primera salida ella tuviera el valor de pedir una hamburguesa triple”, aseguró.

Sin embargo, explicó que ese no fue el único aspecto que le incomodó. También afirmó que durante buena parte del encuentro la joven permaneció pendiente del teléfono celular y de sus redes sociales, situación que interpretó como una falta de interés por compartir el momento.

Al finalizar la cita aseguró que pagó la cuenta y decidió no volver a verla. Según contó, incluso le explicó directamente las razones. “Yo creo que tú estás buscando un sugar daddy y en mí no lo vas a conseguir”, indicó que le dijo antes de despedirse.

En el mismo video sostuvo además que aquella experiencia cambió su manera de ver a las mujeres y aseguró que existen “mujeres sanas y mujeres bandidas”, una afirmación que terminó convirtiéndose en uno de los puntos más cuestionados de toda la conversación.

PUBLICIDAD

Aunque el video original había sido publicado varios meses atrás, fue durante los últimos días cuando comenzó a viralizarse masivamente en distintas plataformas. La grabación fue descargada y compartida por múltiples cuentas, lo que impulsó su circulación en TikTok, Facebook y X, donde acumuló nuevas reacciones y comentarios.

Las críticas no se concentraron únicamente en la hamburguesa. Muchos de los comentarios cuestionaron que Castillo hubiera clasificado a las mujeres entre “sanas” y “bandidas” por el hecho de haber pedido un determinado plato en una primera cita.

Otros usuarios consideraron que, si decidió invitar, debía estar dispuesto a asumir el costo de la cuenta independientemente del valor del pedido, mientras que varios creadores de contenido lo calificaron públicamente de “princeso” y “tacaño”.

De esa manera, la conversación dejó de girar alrededor de una hamburguesa para convertirse en un debate sobre expectativas económicas, cortesía y la forma en que cada persona interpreta una primera salida.

La repercusión fue tal que incluso varios restaurantes y hamburgueserías decidieron sumarse al fenómeno. Algunos negocios incorporaron nuevas hamburguesas triples a sus cartas, otros lanzaron promociones para parejas y varias cadenas comenzaron a ofrecer la posibilidad de convertir cualquier hamburguesa en una versión de tres carnes mediante adiciones, utilizando la tendencia como estrategia para atraer clientes y generar interacción en redes sociales.