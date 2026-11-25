Después de dos décadas convirtiendo su apariencia en un símbolo de aceptación corporal, Harnaam Kaur está preparada para cerrar una etapa de su vida. La activista británica, reconocida por Guinness World Records como la mujer más joven en desarrollar una barba completa, anunció que planea afeitarse el vello facial.

Kaur, de 35 años, compartió la noticia a través de un video publicado en Instagram el lunes 23 de noviembre, en el que adelantó que esta sería su última semana luciendo la característica barba que la ha acompañado durante gran parte de su vida adulta.

“Es el fin de una era. El comienzo de una nueva era”, expresó al reflexionar sobre el cambio que se aproxima.

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La decisión representa un momento cargado de emociones para la activista, quien durante años ha defendido la aceptación personal y cuestionado los estándares tradicionales de belleza. Sin embargo, aseguró que también siente entusiasmo por descubrir cómo será su vida sin el aspecto que la convirtió en una figura reconocida internacionalmente.

En el mensaje que acompañó la publicación, Kaur describió esta transformación como el comienzo de una nueva etapa y manifestó que, por primera vez, siente curiosidad por experimentar cómo será verse sin barba.

También reconoció que durante mucho tiempo nunca imaginó que tomaría esa decisión, pero dejó claro que no lo hace para complacer a otras personas ni para evitar las críticas.

“Quienes quieran juzgar siempre encontrarán algo nuevo que criticar. Si no es la barba, será otra cosa”, señaló, al recalcar que no permitirá que el miedo a las opiniones ajenas determine sus decisiones.

La británica explicó que llevará el proceso a su propio ritmo y que no mostrará su nueva apariencia hasta que se sienta completamente preparada.

Su condición

La historia de Kaur comenzó a llamar la atención internacional en 2016, cuando Guinness World Records la reconoció como la mujer más joven en desarrollar una barba completa. En ese momento tenía 24 años y su vello facial alcanzaba hasta seis pulgadas de largo en algunas zonas.

El crecimiento de su barba está relacionado con el síndrome de ovario poliquístico (SOP), una condición hormonal que puede provocar, entre otros síntomas, un crecimiento excesivo de vello facial y corporal.

Antes de aceptar su apariencia, Kaur intentó eliminar el vello mediante distintos procedimientos, entre ellos la depilación con cera, hilo y el afeitado. Sin embargo, aseguró que esos métodos terminaron afectándole la piel.

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Además, durante su infancia y adolescencia enfrentó constantes burlas y hostigamiento por su aspecto físico. La situación llegó a ser tan difícil que, según contó anteriormente, en una ocasión consideró quitarse la vida.

En una entrevista con la revista PEOPLE en 2015, explicó que decidió transformar las experiencias negativas en una motivación para vivir y aceptar su cuerpo.

“Decidí conservar mi barba y aceptar mi cuerpo tal como se había formado”, recordó entonces.

De las burlas a la aceptación corporal

Con el paso de los años, Kaur transformó su experiencia personal en una plataforma para promover la confianza y la aceptación corporal.

A través de sus redes sociales y distintas intervenciones públicas, ha alentado a otras personas a reconocer su individualidad y cuestionar los cánones de belleza impuestos por la sociedad.

La activista también ha defendido la idea de que no existe una definición única de perfección, pues cada persona tiene características que la hacen diferente.

Ahora, tras 20 años con su emblemática barba, Kaur se prepara para experimentar un cambio que, según sus propias palabras, representa mucho más que una transformación física: el comienzo de una nueva etapa en su vida.