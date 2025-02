La creadora de contenido para adultos que se acostó con más de 100 hombres en un día, Lily Phillips, anunció el viernes que está embarazada.

Phillips, a través de una serie de publicaciones en sus cuentas de las redes sociales Instagram y TikTok, compartió la información. “El secreto ha sido revelado, bebé Phillips 2025”, leía el mensaje de una de estas publicaciones.

Hasta el momento la modelo de OnlyFans no ha revelado la identidad del padre.

La joven británica se hizo viral en redes sociales el pasado mes de noviembre luego de anunciar que sostuvo relaciones sexuales con 101 hombres en un día, y que grabó todo el proceso.

Asimismo, ella documentó como fue el proceso antes y después de la grabación de estos actos sexuales, en videos que fueron publicados en su cuenta de la red social X.

Uno de estos audiovisuales fue grabado usando la tendencia “get ready with me” (prepárate conmigo), en el que mostraba cómo se preparó para la grabación.

En una entrevista, Phillips afirmó que la grabación empezó alrededor de la 9:00 a. m. y finalizó después de la 11:00 p. m.

“Estoy tan adolorida. Duró... ¿cuántas horas? Lo hicimos desde la 9:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. creo”, dijo en otro video.

Las críticas

Phillips causó revuelo por sus acciones, enfrentando duras críticas por esto, a las que la mujer respondió diciendo que no está animando a nadie a hacer lo que ella hizo y que simplemente estaba creando contenido.

“Tuve relaciones sexuales con 101 tipos y he recibido muchas críticas sobre eso… entiendo su posición. No estoy tratando de animar a todas las chicas a hacer eso si no quiere, pero desde mi perspectiva solo soy una chica que intenta disfrutar y hacer contenido para ustedes”, dijo en un video colgado en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, se mostró algo sorprendida por las reacciones negativas, afirmando que grabar ese tipo de videos es algo que le gusta y sintió que las críticas fueron retrógradas.

“Esto es divertido para mí, lo disfruto, nadie me está forzando a hacerlo y siento que estamos retrocediendo a un tiempo en que las mujeres son avergonzadas por ser p*tas, pensaba que era algo de lo que intentábamos alejarnos”, expresó.

Iba por mil

A pesar de las críticas, Philips anunció que intentará acostarse con mil tipos en un día, llamando sus encuentros con un centenar de hombres “un calentamiento”.

“La semana pasada lo hice con 101 tipos. Eso fue solo un calentamiento, porque en febrero seré la primera persona en alcanzar cuatro dígitos de chicos en un día. Sí, mil chicos en un día”, manifestó.

No obstante, otra creadora de contenido pornográfico británica, Bonnie Blue, se le adelantó y aseguró haber tenido relaciones sexuales con 1,057 hombres en un día.