Aunque suene o se lea extraño, un joven árabe llamado Omar Borkan Al Gala fue expulsado de Arabia Saudita por ser demasiado atractivo, una noticia que generó gran revuelo en el mundo y que ha vuelto a la opinión pública. Es por ello que en esta nota te contaremos qué es lo que se sabe de la vida de este peculiar personaje hoy en día, entre otra información que debes conocer al respecto sobre este tema.

Luego de que el caso de Omar Borkan Al Gala se convirtiera en viral, junto a la difusión de sus fotografías, fue invitado a dar entrevistas en diversos programas de televisión y apareció en diversas portadas de revistas, siendo presentado por la prensa internacional como “el árabe más guapo del mundo” o “el hombre más guapo del mundo”.

PUBLICIDAD

Actualmente, tiene en su cuenta de Instagram más de un 1 millón 300 mil seguidores en la que comparte muchas de sus actividades en Dubái, donde vive actualmente. Sus 1,874 publicaciones tienen muchos me gusta y comentarios de sus seguidores.

Allí conoció a Yasmin Oweidah, una diseñadora e hija de un multimillonario con quien se casó en 2015 y con quien tuvo un hijo, Theyab. Sin embargo, a finales del 2018 anunciaron su divorcio.

La mujer fue duramente criticada en las redes sociales por el divorcio: “no era lo suficientemente guapa para él”, llegó a decir uno de los seguidores al comentar el hecho.

Incluso, muchos seguidores de Omar Borkan que hoy tiene 33 años, hicieron varios comentarios con respecto al físico de su exesposa, pero el modelo salió a defenderla.

Aunque, tras su llegada a Dubai se dedicó al modelaje para varias marcas y revistas, allí se convirtió actor, se dedicó a escribir poemas y a la fotografía.

En su polifacética vida, fue presentador de un programa transmitido por el canal de YouTube Mazaj.

La historia de Omar Borkan.

Fotógrafo de moda, actor, poeta y “demasiado guapo”. Para las autoridades de Arabia Saudita, Omar Borkan Al Gala es un peligro para el país por ser “irresistible para las mujeres”. Por ello, la Policía lo detuvo junto a otros dos hombres y los expulsó del país.

Borkan Al Gala, originario de los Emiratos Árabes Unidos, participaba junto a dos amigos en un festival cultural en Riad. La noticia dio la vuelta al mundo.

En su página de Facebook, el joven recibe efusivas muestras de afecto por parte de mujeres que incluso le proponen matrimonio. Sin embargo, también se pueden leer mensajes de algunos hombres un tanto envidiosos de su “sex appeal”, informa ABC.

En vista del revuelo causado por la noticia, la policía saudí comunicó que los jóvenes no fueron expulsados por ser “demasiado guapos”, sino porque su presencia ponía en riesgo la costumbre de que las mujeres de ese país no se pueden relacionarse con hombres que no sean de su familia.