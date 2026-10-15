La aparición de Susan Dell junto al presidente Donald Trump generó una ola de comentarios en las redes sociales, pero la conversación terminó desviándose del motivo de la visita: una aportación de $6,250 millones destinada a impulsar cuentas de inversión para niños en Estados Unidos.

Ante las burlas dirigidas a la apariencia física de su esposa, el empresario multimillonario Michael Dell optó por una respuesta indirecta. En lugar de enfrentarse públicamente a sus críticos, compartió mensajes de personas que agradecieron el apoyo económico de la pareja y destacaron el impacto de su iniciativa, según reportes de medios estadounidenses.

🫡🇺🇸 — Michael Dell 🇺🇸 (@MichaelDell) October 11, 2026

El pasado 7 de octubre, Michael y Susan Dell acudieron a la Casa Blanca para ofrecer detalles sobre su compromiso económico con el programa Trump Accounts, una iniciativa que busca ayudar a menores a comenzar a construir ahorros para su futuro.

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Durante el encuentro, Susan habló sobre las reacciones de las familias beneficiadas y destacó que el respaldo recibido representa algo más que dinero: también transmite confianza en las posibilidades de los niños.

Sin embargo, las imágenes de la filántropa se viralizaron y provocaron comentarios sobre su rostro, maquillaje y apariencia. Algunos usuarios recurrieron a expresiones despectivas y especularon sobre posibles procedimientos estéticos, sin que esas publicaciones aportaran pruebas que confirmaran tales afirmaciones.

En medio de la controversia, el fundador de Dell Technologies compartió publicaciones de personas que agradecieron la contribución económica de su familia. Entre ellas figuraban mensajes de padres que afirmaron haber recibido los depósitos destinados a las cuentas de sus hijos, así como cartas de menores que expresaban su agradecimiento.

La estrategia permitió devolver la atención al propósito de la donación, en vez de alimentar la discusión sobre la apariencia de Susan. Según los reportes, Michael no respondió directamente a cada una de las críticas, sino que dio visibilidad a los testimonios favorables sobre la iniciativa.

El compromiso de $6,250 millones anunciado por la pareja busca financiar cuentas para hasta 25 millones de menores elegibles, con una aportación inicial de $250 por cuenta por parte de los Dell.

Durante la visita del 7 de octubre, la pareja informó que ya se habían financiado 10 millones de cuentas y que esperaba completar el objetivo de 25 millones durante esa semana.

Michael y Susan Dell están casados desde 1989 y han desarrollado una amplia labor filantrópica a través de la fundación que lleva sus nombres, creada en 1999.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa cómo las redes sociales pueden desplazar la atención de un anuncio público hacia la apariencia de una mujer, incluso cuando el evento tiene como propósito presentar una iniciativa de impacto social.