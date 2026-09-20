La comunidad de Pokémon y las redes sociales despiden a Avery “The Poke Kid”, el niño de 12 años que conquistó a cientos de miles de seguidores mientras documentaba con optimismo su vida junto a un agresivo cáncer infantil.

Sus padres, Christian Garcia y Rebecca Rosa-Valentin, confirmaron que Avery murió el 18 de septiembre rodeado de su familia en el jardín de la azotea del hospital, el lugar que él había elegido como su rincón favorito. La noticia fue compartida a través de una emotiva publicación en Instagram.

Avery fue diagnosticado con pancreatoblastoma, un tipo de cáncer de páncreas extremadamente raro que afecta principalmente a niños pequeños. Durante casi ocho años enfrentó múltiples cirugías, tratamientos de radiación y tres ingresos a cuidados paliativos (hospice), desafiando en repetidas ocasiones los pronósticos médicos.

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Pese a la enfermedad, nunca dejó de compartir videos abriendo sobres de cartas Pokémon, mostrando su colección y relatando su proceso de tratamiento, contenido que lo llevó a reunir más de 600,000 seguidores entre YouTube, Instagram, TikTok y Facebook.

A principios de septiembre, la comunidad de seguidores se movilizó para ayudarlo a alcanzar una meta muy especial: obtener la placa de plata de YouTube al superar los 100,000 suscriptores.

El objetivo se cumplió y Avery pudo abrir el reconocimiento en un video publicado apenas unos días antes de su fallecimiento, un momento que sus padres describieron como uno de los más felices de sus últimos meses.

En el mensaje de despedida, sus padres agradecieron el cariño recibido por miles de personas y pidieron privacidad para atravesar el duelo. También recordaron que, aunque el cáncer marcó gran parte de su vida, no definió quién era su hijo.

La historia de Avery trascendió el mundo de los videojuegos y las cartas coleccionables para convertirse en un símbolo de resiliencia, generosidad y esperanza para familias que enfrentan enfermedades pediátricas.