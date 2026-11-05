El creador de contenido Marcel Johnson, conocido por compartir en TikTok y otras redes sociales su batalla contra un cáncer de estómago en etapa cuatro, falleció a los 32 años.

La muerte del influencer ocurrió el lunes 2 de noviembre y fue confirmada por su esposa, Taylor, mediante una publicación en Instagram. Johnson había recibido el diagnóstico en agosto de 2025 y, desde entonces, documentó abiertamente su proceso con la enfermedad y los tratamientos a los que se sometió.

“A las 4:45 p. m. perdí una mitad entera de mí”, escribió Taylor al comunicar la noticia. Según relató, su esposo luchó durante mucho tiempo, pero estaba muy debilitado y sufría fuertes dolores.

PUBLICIDAD

La mujer también contó que, durante la mañana de su último día, Johnson le expresó a ella y a Dedric que estaba listo para partir. A pesar de su agotamiento, continuó luchando durante varias horas más.

“De verdad, ahora mismo ni siquiera tengo palabras. Siento que esto no puede ser real”, expresó Taylor, quien tuvo cinco hijos con el creador de contenido. “Lo amo con todo mi ser y la vida nunca, jamás volverá a ser la misma”.

Documentó su enfermedad en las redes sociales

Desde que recibió el diagnóstico de cáncer de estómago en etapa cuatro, Johnson compartió con sus seguidores videos de sus sesiones de quimioterapia, tratamientos y los cambios físicos que experimentó durante la enfermedad.

En septiembre, luego de recibir 25 sesiones de quimioterapia, anunció que tendría que suspender el tratamiento debido a su estado de salud.

“Ya no más quimio, estoy demasiado débil para el tratamiento”, escribió en una publicación de Instagram, en la que también explicó que recibía llamadas del equipo de cuidados paliativos para conocer si estaba preparado para recibir atención de hospicio.

En ese momento, Johnson todavía contemplaba viajar a California para una cita médica en el centro City of Hope, siempre que su condición física se lo permitiera.

El 14 de octubre compartió un video durante su traslado en un avión privado hacia el centro médico. Diez días después, publicó imágenes en las que se le veía salir del hospital en silla de ruedas para regresar a su hogar.

En aquella publicación, indicó que había obtenido algunas respuestas que necesitaba y que regresaría a casa para continuar enfrentando la enfermedad.

PUBLICIDAD

Su última publicación, del 25 de octubre, fue una fotografía en la que aparecía sonriente, sentado en un sillón junto a uno de sus hijos.

Recaudan fondos para apoyar a su familia

Durante el proceso de la enfermedad se creó una campaña en GoFundMe para ayudar a Johnson con los gastos relacionados con sus tratamientos.

Tras su fallecimiento, la iniciativa pasó a estar dirigida a apoyar a su esposa y sus cinco hijos. Según la información compartida, la campaña había recaudado $370,316.