La creadora de contenido Emily Hanson-Miller, conocida en las redes sociales como ThriftyFatty, falleció el pasado jueves a los 37 años, según confirmó un portavoz de la Oficina del Forense del Condado de Franklin, en Columbus, Ohio, a la revista PEOPLE.

Hanson-Miller acumulaba más de 100,000 seguidores entre TikTok e Instagram, plataformas en las que compartía experiencias de su vida cotidiana, recomendaciones de moda y viajes, además de momentos espontáneos que conectaban con su comunidad digital.

En su biografía de Instagram describía el contenido que publicaba como una combinación de “moda para tallas grandes + viajes” y, posiblemente, algunos bailes en la cocina.

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La noticia de su muerte provocó numerosas muestras de cariño entre amigos y colegas, quienes recurrieron a las redes sociales para recordar su personalidad, sentido del humor y la cercanía que mantenía con quienes la conocieron.

La creadora Jordan Nicole fue una de las que compartió un emotivo mensaje en homenaje a su amiga.

“Mi querida amiga Emily se ha ido de este planeta demasiado, demasiado pronto”, escribió. También recordó las carcajadas que compartían y la describió como una extraordinaria narradora de historias y una persona que siempre apoyaba a los demás.

Por su parte, Madelyne Riley destacó la autenticidad y generosidad de Hanson-Miller, a quien atribuyó haber inspirado a numerosas personas.

“Tu amor y tu compasión no tenían límites. Eras sincera, auténtica y, sin pedir disculpas, tú misma”, expresó en su publicación. Además, recordó que su risa era contagiosa y que tenía la capacidad de iluminar cualquier lugar al que llegara.

Otra creadora de contenido, conocida como miles.and.smiles, también le dedicó unas palabras y contó que había decidido celebrar su vida bailando en la cocina, en referencia al tipo de publicaciones que caracterizaban a Hanson-Miller.

La última publicación pública de la influencer fue compartida el lunes en Instagram. En ella hablaba sobre el duelo que atravesaba tras la muerte de varios familiares.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento. PEOPLE indicó que solicitó más información a la Oficina del Forense del Condado de Franklin.