La influencer brasileña Naty Potira, conocida por su pasión por el fútbol y, particularmente, por el Santos FC, murió a los 39 años, tres años después de haber sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino.

La noticia fue confirmada el sábado 26 de septiembre mediante una publicación en las redes sociales de Potira realizada en colaboración con el Santos FC, club del que era una reconocida seguidora.

“Es con gran tristeza que Santos FC anuncia el fallecimiento de nuestra eterna fan, Naty Potira”, expresó el equipo en el mensaje, en el que destacó el carisma y la cercanía de la creadora de contenido con la afición.

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El club también recordó la participación de Potira en diferentes actividades y campañas, entre ellas iniciativas relacionadas con el Octubre Rosa, movimiento de concienciación sobre el cáncer de mama.

Potira había conseguido una amplia audiencia en redes sociales. En Instagram contaba con más de 468,000 seguidores, donde publicaba videos y contenido relacionado con el Santos y la selección brasileña.

Antes de convertirse en influencer, trabajó como comisionada de vuelo. También tuvo el sueño de convertirse en futbolista profesional y llegó a formar parte de las categorías juveniles del Juventus-SP.

Según reportó UOL, Potira contó en 2023 que incluso había realizado una prueba para el Santos, aunque las dificultades económicas y la falta de apoyo le impidieron continuar con ese camino profesional.

Con el tiempo, encontró otra manera de mantenerse vinculada al fútbol a través de las redes sociales, donde ganó popularidad por sus reacciones a los partidos y sus publicaciones sobre el Santos.

El diagnóstico

En 2023, durante un chequeo médico de rutina, Potira descubrió que tenía cáncer de cuello uterino.

Un año después, informó a sus seguidores que la enfermedad se había extendido a otros órganos. Durante ese período recibió tratamientos que incluyeron sesiones de quimioterapia y radioterapia.

Aunque en 2024 llegó a compartir con sus seguidores que había superado la enfermedad, posteriormente tuvo que retomar la atención médica debido a un deterioro de su condición.

En los últimos días permaneció hospitalizada en São Paulo, según informó UOL.

La relación de Potira con el Santos le permitió compartir momentos con varias figuras del fútbol, entre ellas Neymar.

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El jugador brasileño le mostró públicamente su apoyo durante su tratamiento. En mayo, ambos se encontraron y Neymar le regaló una camiseta del Santos.

El futbolista también le envió un mensaje después de la victoria del Santos sobre el Corinthians el pasado 30 de agosto. Tras el triunfo, Neymar grabó un video dirigido a Potira y le dedicó el resultado.

“Espero que haya visto, que le haya gustado. Esta victoria es para usted”, expresó el jugador, según UOL.

Tras conocerse la muerte de la influencer, Neymar volvió a reaccionar en redes sociales con un mensaje de despedida.

El periodista deportivo Tiago Leifert también lamentó el fallecimiento y envió sus condolencias a la familia, mientras que el jugador del Santos Gabriel Bontempo escribió un breve mensaje: “Descansa en paz”.

La Federación Paulista de Fútbol también confirmó su fallecimiento y recordó que Potira había sido embajadora del Campeonato Paulista en 2026. La organización destacó además su participación en campañas de concienciación sobre el cáncer de cuello uterino y el Octubre Rosa.

Para el Santos, Potira dejó una huella como una de las aficionadas más reconocidas del club. La institución aseguró que será recordada por la alegría que transmitía y por la manera en que convirtió su pasión por el equipo en parte central de su vida.