El mundo de la lucha libre profesional está de luto por la muerte de Benjamin Satterley, conocido mundialmente como Pac, quien falleció a los 40 años, informó All Elite Wrestling (AEW).

La compañía confirmó su muerte el domingo 27 de septiembre, pero no reveló la causa del fallecimiento. Satterley, nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, había desarrollado una carrera internacional desde que comenzó a luchar profesionalmente en 2004.

Su fallecimiento ocurrió apenas un día después de que participara en un combate de AEW All Out, celebrado en el área de Chicago.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative high-flying moves and incredible in-ring ability. Pac signed with All Elite Wrestling in 2019 and held multiple AEW Championships and competed in some of the most memorable matches in AEW history. Our condolences go out to Satterley’s family, friends and fans. — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

El sábado 26 de septiembre, Satterley se enfrentó a Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW durante el evento celebrado en el NOW Arena, en Hoffman Estates, Illinois.

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Pac perdió el combate, que terminó siendo su última presentación sobre el cuadrilátero.

Horas después de conocerse su muerte, comenzaron a circular mensajes de sorpresa y pesar entre luchadores y seguidores de este deporte.

El luchador británico Will Ospreay describió a Satterley como una de las grandes figuras que había salido de su país y destacó la oportunidad que tuvo de compartir el cuadrilátero con él.

Antes de convertirse en Pac, Satterley alcanzó notoriedad internacional bajo el nombre de Adrian Neville, posteriormente conocido simplemente como Neville, durante su etapa en WWE entre 2012 y 2018.

En esa empresa conquistó el Campeonato NXT, además de títulos en parejas y el Campeonato Crucero en dos ocasiones. Su estilo caracterizado por movimientos aéreos y gran agilidad le ganó el apodo de “The Man That Gravity Forgot”.

Tras dejar WWE, Satterley se incorporó a All Elite Wrestling en 2019, donde volvió a utilizar el nombre de Pac.

Benjamin Satterley defined excellence, as a beloved husband & friend to his many loved ones, + in his wrestling knowledge, skill, unprecedented athleticism, professionalism, consistency + dedication to the sport that he loved & traveled the world to pursue. May Ben rest in peace. — Tony Khan (@TonyKhan) September 28, 2026

Durante su trayectoria en AEW ganó varios campeonatos, entre ellos el título inaugural AEW All-Atlantic, posteriormente conocido como Campeonato Internacional, y dos veces el Campeonato Mundial de Tríos.

Satterley comenzó su carrera profesional en 2004 y posteriormente compitió en diferentes organizaciones alrededor del mundo antes de llegar a las principales empresas estadounidenses.

AEW destacó, al anunciar su fallecimiento, su capacidad atlética y su estilo de lucha, caracterizado por movimientos de gran dificultad y velocidad.

La compañía expresó sus condolencias a la familia, amigos y seguidores del luchador.

Por el momento, no se ha informado oficialmente qué provocó su muerte. La noticia fue especialmente sorpresiva debido a que Satterley había competido apenas un día antes de que se anunciara su fallecimiento.