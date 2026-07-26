La creadora de contenido Rebecca Luna, quien ganó popularidad en TikTok al compartir su experiencia con el Alzheimer de inicio temprano, falleció el 25 de julio a los 49 años de edad tras recurrir al programa de Asistencia Médica para Morir (MAID) en Canadá. La noticia fue confirmada a través de una publicación en su cuenta de TikTok.

“Rebecca falleció el 25 de julio aproximadamente a la 1:15 p.m., rodeada de sus seres queridos”, señala el mensaje compartido en la plataforma, donde también se agradeció el apoyo y se pidió respeto por la privacidad de su familia.

Su misión

Luna, residente de Victoria, en la provincia canadiense de Columbia Británica, reveló en abril de 2025 que había sido diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano cuando tenía 48 años. A partir de entonces comenzó a publicar videos sobre su enfermedad, las consultas médicas y el impacto del diagnóstico en su vida cotidiana.

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Además de relatar su experiencia, utilizó sus redes sociales para crear conciencia sobre esta forma poco frecuente de la enfermedad y explicar el proceso legal para acceder al programa MAID, ofreciendo orientación a otras personas que enfrentaban decisiones similares.

Adelantó la fecha

Tres días antes de su fallecimiento, Luna informó a sus seguidores que había decidido adelantar la fecha del procedimiento, que inicialmente estaba prevista para principios de agosto.

“Durante el último año y medio las fechas no estuvieron bajo mi control legal ni médico. Pero en las últimas dos semanas la decisión ha sido mía”, explicó en su último video. También confesó que vivir con la enfermedad se había vuelto cada vez más difícil y que esperar más tiempo “se sentía como demasiado”.

En ese mismo mensaje aseguró que, por primera vez, estaba priorizando su bienestar.

Un mensaje de despedida

En su video final, la influencer reflexionó sobre el sufrimiento que había enfrentado durante su vida, pero afirmó que ese proceso también le permitió descubrir quién era realmente.

“He sufrido lo suficiente en este mundo”, expresó, antes de añadir que había comprendido que tenía “un buen corazón”.

Como despedida, dejó un mensaje dirigido a sus seguidores sobre la importancia del amor propio y de defenderse a uno mismo.

“Espero que, si dejo este planeta, lo único que enseñe sea que necesitas aprender a amarte. Si yo pude hacerlo, tú también puedes”, afirmó.

Respaldada por miles de seguidores

Según People, Rebecca Luna era madre soltera de dos hijos. Tras hacer público su diagnóstico, recibió el respaldo de miles de personas en redes sociales e incluso llamó la atención de la cantante Lily Allen, a quien conoció después de contar que uno de sus mayores deseos era tomarse una fotografía con ella.

La influencer también había creado una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir sus gastos médicos y brindar apoyo económico a sus hijos mientras enfrentaba el avance de la enfermedad.