La muerte de Gabriel Ganley, un ‘influencer’ brasileño de apenas 22 años, conmocionó a sus seguidores tras confirmarse la noticia el pasado sábado 23 de mayo.

De acuerdo con sus redes sociales, él contaba con una comunidad de más de dos millones de seguidores y era conocido en el mundo del fitness por sus rutinas de entrenamiento y disciplina.

La empresa que patrocinaba a Ganley, Integralmédica, difundió un comunicado en sus redes sociales en el que realizaron un homenaje al legado del creador de contenido.

“Hoy hemos perdido mucho más que un atleta talentoso y dedicado, con un futuro brillante por delante. Perdimos a un ‘influencer’ deportivo que inspiró a miles de jóvenes diariamente con su energía, disciplina y autenticidad”, se lee en el mensaje.

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¿Qué se sabe de la muerte del joven ‘influencer’?

De acuerdo con el medio O Globo’, el creador de contenido habría sufrido un posible episodio de hipoglucemia por el uso inadecuado de insulina para aumentar la masa muscular. No obstante, esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

¿Quién era Gabriel Ganley?

Ganley, oriundo de Río de Janeiro, se hizo famoso por mostrar sus entrenamientos de alta intensidad. En 2025, el ‘influencer’ se hizo viral tras realizar una exigente rutina con pesas.

Incluso, el deportista era conocido por apodarse como “Bbzinho”. Participó en varias competencias de fisiculturismo y era una promesa de esta disciplina.

“Ganley dejó su marca dondequiera que fue. Su carisma, su presencia y su pasión por la vida permanecerán vivos en la memoria de todos”, detalló Integralmédica.

En una de sus últimas entrevistas, el deportista contó que soñaba con competir en Mr. Olympia, la principal competición de culturismo del mundo.

Hasta el momento, autoridades informaron que no hay claridad sobre la causa de muerte del creador de contenido.