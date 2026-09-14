El creador de contenido James Wehr, reconocido por su pasión por los superdeportivos y por ser cofundador del popular evento South OC Cars & Coffee, murió a los 27 años tras un violento accidente automovilístico en California.

El choque ocurrió poco después de la medianoche del 13 de septiembre en la ciudad de Irvine, cuando un McLaren 2019 perdió el control, impactó contra una acera y un árbol, se partió en dos y terminó envuelto en llamas, según informó el Departamento de Policía de Irvine. En el vehículo viajaban dos personas, ambas fallecidas en el lugar. La identidad de la segunda víctima no ha sido revelada y las autoridades continúan investigando el caso.

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Wehr era ampliamente conocido en la comunidad automotriz por organizar junto a su familia South OC Cars & Coffee, un encuentro semanal que reúne entre 1,000 y 3,000 vehículos y es considerado uno de los eventos de autos más grandes del mundo. Además de compartir contenido sobre deportivos y modificaciones de alto rendimiento, colaboraba con reconocidas marcas del sector.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial del evento con un mensaje firmado por sus seres queridos.

“Esta mañana, poco después de la medianoche, perdimos a nuestro querido hijo y hermano James en un accidente automovilístico”.

La familia pidió privacidad mientras enfrenta el duelo y agradeció las muestras de apoyo recibidas de amigos, seguidores y miembros de la comunidad automotriz.

Su madre, Sarah Wehr, también publicó un homenaje en redes sociales, donde recordó la personalidad alegre de su hijo, su amor por la familia y la huella que dejó en quienes lo conocieron.

Investigación en curso

De manera preliminar, la policía indicó que el McLaren aceleró a gran velocidad tras cambiar la luz del semáforo, momento en el que el conductor perdió el control del vehículo. Los investigadores aún no han determinado quién conducía el automóvil ni las circunstancias exactas que provocaron el accidente.