La influencer brasileña Ana Lívia Alves murió a los 25 años tras sufrir un accidente automovilístico mientras conducía por una carretera del estado de Ceará, en el noreste de Brasil.

La joven, quien también estudiaba medicina y se desempeñaba como empresaria, falleció el lunes 16 de noviembre luego de que la camioneta que conducía se saliera de la carretera y volcara en la BR-020, a la altura del municipio de Maranguape, en la región metropolitana de Fortaleza.

Según información de la Policía Federal de Carreteras de Brasil (PRF, por sus siglas en portugués), el accidente ocurrió alrededor de la 1:00 p.m., cuando Alves viajaba desde Fortaleza hacia Canindé.

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Las autoridades indicaron que llovía intensamente en el momento del accidente y que la joven perdió el control de una camioneta Toyota SW4. Durante el vuelco, salió expulsada del vehículo.

Alves fue trasladada al Hospital de Caridade, donde murió a consecuencia de las heridas.

La PRF informó que no hubo otros vehículos involucrados. Además, señaló que todavía se investigan las circunstancias del accidente, incluida la posibilidad de que la conductora llevara puesto el cinturón de seguridad. Las condiciones del tiempo y otros factores también serán considerados en la investigación.

La muerte de la joven llamó la atención de sus seguidores debido a que había compartido momentos de su rutina en Instagram pocas horas antes del accidente.

En una de sus publicaciones apareció haciendo ejercicios en un gimnasio. Posteriormente, compartió un video dentro de su camioneta mientras cantaba la canción Princesa, del cantante brasileño MC Marcinho.

También publicó una imagen de la carretera por la que transitaba durante su viaje hacia Canindé.

Alves contaba con más de 90,000 seguidores en Instagram, donde acostumbraba compartir fotografías y videos de sus viajes, rutinas de ejercicio, consejos de belleza y experiencias como estudiante universitaria.

Además de su actividad como creadora de contenido, Ana Lívia cursaba estudios de medicina en la Facultad Estácio Idomed, en Canindé.

También participaba en el ámbito empresarial como socia administradora de un haras en la región metropolitana de Fortaleza. Era hija del empresario César Alves, conocido como Cesinha.

Su fallecimiento provocó numerosas expresiones de condolencias de familiares, amigos y seguidores. La institución universitaria donde estudiaba y la Asociación de Criadores de Ceará también difundieron mensajes de pesar.

En una publicación compartida por la familia, describieron a la joven como una hija amada, llena de sueños y con un futuro por delante.

Su muerte ha generado conmoción entre quienes seguían su contenido en las redes sociales y conocían su trayectoria como estudiante, empresaria e influencer.