La influencer de viajes Emma Marie Laurent, de 24 años, murió ahogada luego de que la guagua en la que viajaba fuera arrastrada por la corriente de un río en Nicaragua, en medio de las fuertes lluvias registradas en la zona.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada del viernes 9 de octubre, en la comunidad de El Manzano, cerca del municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega, al noroeste del país centroamericano, según informó el medio local VOS TV.

Laurent, de nacionalidad francesa, viajaba como pasajera en una camioneta Toyota junto a otras dos mujeres que también fallecieron: Noë Lina Luscher, de 20 años y nacionalidad suiza, y Karen Nahomi López Montano, de 19 años, oriunda de Nicaragua.

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De acuerdo con los informes preliminares divulgados por las autoridades y recogidos por medios locales, el conductor del vehículo, el mexicano Martin Gerardo García Girón, intentó atravesar el río Nahualapa. Sin embargo, la fuerza de la corriente, intensificada por las lluvias recientes, arrastró la camioneta y provocó la muerte de las tres mujeres.

El conductor logró sobrevivir. Las autoridades investigan las circunstancias del incidente para esclarecer cómo se produjo el accidente.

El río Nahualapa no suele representar un peligro significativo para quienes transitan por la zona. No obstante, las precipitaciones pueden provocar aumentos repentinos en su caudal y generar corrientes capaces de arrastrar vehículos.

El accidente ocurrió durante la temporada lluviosa en Nicaragua, cuando los ríos y otros cuerpos de agua pueden experimentar crecidas peligrosas en poco tiempo.

La tragedia también puso de relieve los riesgos de intentar cruzar cauces durante la noche, cuando resulta más difícil evaluar la profundidad del agua y la fuerza de la corriente.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y exhortó a la población a prestar atención a las condiciones meteorológicas y las recomendaciones de seguridad durante la temporada de lluvias.

Laurent compartía en las redes sociales sus experiencias de viaje, recorridos en guagua y aventuras en distintos destinos. Su contenido giraba en torno a la exploración de nuevos lugares y su estilo de vida viajero, con el que había construido una comunidad de seguidores.

En su biografía en redes sociales se describía como una amiga descalza que vivía “entre dos maletas”, una frase que reflejaba su pasión por recorrer el mundo.

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La joven también publicaba reflexiones sobre la vida y la importancia de apreciar los pequeños momentos cotidianos.

En una de sus últimas publicaciones, compartida el 2 de octubre, escribió sobre las personas que encuentran belleza en los detalles que suelen pasar inadvertidos, como los cambios de color del cielo antes del atardecer, la lluvia golpeando una ventana o la risa de un desconocido.

Tras conocerse su muerte, seguidores y usuarios de las redes sociales comenzaron a compartir mensajes de despedida y recuerdos de sus publicaciones.

La muerte de Laurent y de las otras dos mujeres ha generado preocupación sobre los peligros de cruzar ríos crecidos durante la temporada lluviosa, especialmente en zonas donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.