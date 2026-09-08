La influencer y empresaria finlandesa Olivia Oras falleció a los 27 años tras someterse presuntamente a un procedimiento estético en una clínica privada de Helsinki, un caso que ahora es investigado por la policía como homicidio involuntario agravado.

La muerte ocurrió el 3 de septiembre, según confirmó la familia de la joven a la revista People. Sus padres alegan que Oras perdió el conocimiento mientras estaba bajo anestesia antes de la intervención y posteriormente fue trasladada al Hospital Universitario de Helsinki, donde fue declarada muerta.

En un comunicado, la Policía de Helsinki informó que abrió una investigación tras recibir una denuncia formal presentada por la familia. Las autoridades señalaron que el proceso se encuentra en sus primeras etapas y, por el momento, no han divulgado información adicional sobre posibles responsables o las circunstancias exactas del procedimiento.

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De estrella de Instagram a empresaria

Olivia Oras fue una de las primeras figuras influyentes surgidas en las redes sociales en Finlandia. Alcanzó notoriedad durante la adolescencia gracias a Instagram y su vida fue retratada en el documental The Perfect Selfie, estrenado en 2016, que exploró el impacto de la fama digital en su bienestar emocional.

Tras alejarse de las redes sociales, Oras desarrolló una carrera en el sector tecnológico y del mercadeo. También fundó una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar la investigación de enfermedades pulmonares, inspirada por el diagnóstico de fibrosis pulmonar de su padre.

Los familiares solicitaron respeto durante el proceso de duelo mientras continúa la investigación. Amigos y figuras públicas en Finlandia han expresado su consternación por la inesperada muerte de la influencer, a quien describieron como una mujer inteligente y comprometida con causas benéficas.